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JUMP360
TamindirMobilOyunlarBeceriJUMP360 - IPhone Ve IPad İçin Yükseğe Zıplama Oyunu

JUMP360

(iOS)
JUMP360 İndir Hemen İndir

114 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
JUMP360
JUMP360
JUMP360
JUMP360
JUMP360

Bulutları hatta dünyayı tepeden göreceksiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

JUMP360, yerden metrelerce yüksekte dönüşler yaparak ne kadar çılgın olduğunuzu gösterdiğiniz eğlence dozu yüksek bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz yerini alan 111% imzalı beceri oyununda yerden o kadar yükseliyorsunuz ki diğer gezegenlerle yüz yüze geliyorsunuz.

Görsellerine bakıp indirmekten vazgeçmenizi istemediğim yapımlardan biri JUMP360. iPad ile de uyumlu olan ancak iPhone’da oynanmak üzere tasarlandığını düşündüğüm oyunda puan toplamak için havada 360 derece dönüşler yapmanız gerekiyor. Yüksek binaların seviyesinde dönerek yere sağ salim inmek çok zor olmuyor ancak bulutların üzerine çıkıp dünyayı dışarıdan görme noktasına geldiğinizde kendinizi çok zor gördüğünüzden düz düşmeyi ayarlayamıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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