JUMP360(iOS)
Bulutları hatta dünyayı tepeden göreceksiniz.
JUMP360, yerden metrelerce yüksekte dönüşler yaparak ne kadar çılgın olduğunuzu gösterdiğiniz eğlence dozu yüksek bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz yerini alan 111% imzalı beceri oyununda yerden o kadar yükseliyorsunuz ki diğer gezegenlerle yüz yüze geliyorsunuz.
Görsellerine bakıp indirmekten vazgeçmenizi istemediğim yapımlardan biri JUMP360. iPad ile de uyumlu olan ancak iPhone’da oynanmak üzere tasarlandığını düşündüğüm oyunda puan toplamak için havada 360 derece dönüşler yapmanız gerekiyor. Yüksek binaların seviyesinde dönerek yere sağ salim inmek çok zor olmuyor ancak bulutların üzerine çıkıp dünyayı dışarıdan görme noktasına geldiğinizde kendinizi çok zor gördüğünüzden düz düşmeyi ayarlayamıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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JUMP360 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı