Jumping Jack`s Skydive(Android)
Paraşütle atlayışlar gerçekleştirin.
Jumping Jack's Skydive, uçaktan paraşütle atlamayı seven adrenalin tutkunu bir karakterin yerine geçtiğiniz arcade oyunu. Android platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan gökyüzü dalışı oyununda gece gündüz demeden atlayışlar yapıyoruz. Havada birçok tehlike de bizleri bekliyor.
Hem görsel hem de oynanış açısından mobildeki en iyi paraşütleme atlama oyunu diyebilirim. 5 farklı yerde farklı zaman dilimlerinde 50 bölüm boyunca paraşütle atlayışlar gerçekleştiriyoruz. Havada drone’lar, UFO’lar, uzay gemileri, helikopterler, balonlar gibi çok sayıda engel karşımıza çıkıyoruz. Bunlara değmeden yere ayak basmamız gerekiyor. Bazen ormanlık bir alana, bazen çölün ortasına, bazen de şehre ayak basıyoruz.
Jumping Jack's Skydive Özellikleri:
- 5 göz alıcı dünya ve çılgın iniş bölgeleri
- 50 inanılmaz bölüm
- Sanat eseri dedirten büyüleyici görseller
- Kilidi açılabilir farklı karakterler
- Gündüz, akşam, alacakaranlık vakti
- Arcade oynanış modu
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- AppVant Garde Studios
Spor Popülerleri
- Dream League SoccerAndroid İçin Futbol Oyunu
- Dream League Soccer 2017Android İçin Ücretsiz Futbol Oyunu
- FIFA 15 Ultimate TeamAndroid için Futbol Oyunu
- First Touch Soccer 2015Android için Futbol Oyunu
- Champ Man 16Android için Futbol Menajerlik Oyunu
Jumping Jack`s Skydive Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı