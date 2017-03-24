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Jumping Jack`s Skydive
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Jumping Jack`s Skydive

(Android)
Jumping Jack`s Skydive İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Jumping Jack`s Skydive
Jumping Jack`s Skydive
Jumping Jack`s Skydive
Jumping Jack`s Skydive
Jumping Jack`s Skydive

Paraşütle atlayışlar gerçekleştirin.

Erkan Calp Son güncelleme 15 dakika önce

Jumping Jack's Skydive, uçaktan paraşütle atlamayı seven adrenalin tutkunu bir karakterin yerine geçtiğiniz arcade oyunu. Android platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan gökyüzü dalışı oyununda gece gündüz demeden atlayışlar yapıyoruz. Havada birçok tehlike de bizleri bekliyor.

Hem görsel hem de oynanış açısından mobildeki en iyi paraşütleme atlama oyunu diyebilirim. 5 farklı yerde farklı zaman dilimlerinde 50 bölüm boyunca paraşütle atlayışlar gerçekleştiriyoruz. Havada drone’lar, UFO’lar, uzay gemileri, helikopterler, balonlar gibi çok sayıda engel karşımıza çıkıyoruz. Bunlara değmeden yere ayak basmamız gerekiyor. Bazen ormanlık bir alana, bazen çölün ortasına, bazen de şehre ayak basıyoruz.

Jumping Jack's Skydive Özellikleri:

  • 5 göz alıcı dünya ve çılgın iniş bölgeleri
  • 50 inanılmaz bölüm
  • Sanat eseri dedirten büyüleyici görseller
  • Kilidi açılabilir farklı karakterler
  • Gündüz, akşam, alacakaranlık vakti
  • Arcade oynanış modu

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
AppVant Garde Studios
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