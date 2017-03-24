Jumping Jack's Skydive, uçaktan paraşütle atlamayı seven adrenalin tutkunu bir karakterin yerine geçtiğiniz arcade oyunu. Android platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan gökyüzü dalışı oyununda gece gündüz demeden atlayışlar yapıyoruz. Havada birçok tehlike de bizleri bekliyor.

Hem görsel hem de oynanış açısından mobildeki en iyi paraşütleme atlama oyunu diyebilirim. 5 farklı yerde farklı zaman dilimlerinde 50 bölüm boyunca paraşütle atlayışlar gerçekleştiriyoruz. Havada drone’lar, UFO’lar, uzay gemileri, helikopterler, balonlar gibi çok sayıda engel karşımıza çıkıyoruz. Bunlara değmeden yere ayak basmamız gerekiyor. Bazen ormanlık bir alana, bazen çölün ortasına, bazen de şehre ayak basıyoruz.

Jumping Jack's Skydive Özellikleri: