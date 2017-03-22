Jumping Jack's Skydive, iPhone ve iPad’de oynanabilen en kaliteli görsellere sahip paraşütle atlama oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere oyunda gökyüzü dalışı gerçekleştiren adrenalin tutkunu Jack’e yardımcı oluyoruz.

Harika minimalist görseller sunan oyunda yük taşıyan uçaktan paraşütle atlayan karakterimiz Jack’i kontrol ediyoruz. Şehir, çöl, okyanus, orman hatta uzayda paraşütle uçmanın nasıl bir şey olduğunu bizlere gösteren Jack’in yere sağ salim ayak basmasını sağlamaksa bizim görevimiz. Uçaktan atlama anında paraşütü zamanında açarak Jack’in güvenli şekilde havada süzülüp yere inmesini sağlamamız gerekiyor.

Gündüz, alacakaranlık, gece demeden paraşütle atlayışlar gerçekleştirdiğimiz oyunda 50 bölümün yanı sıra sonsuz oynanış sunan arcade modu yer alıyor. Arcade modda özel öğelerin kilidini açıyoruz.