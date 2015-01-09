Jumpshare programı, dostlarıyla dosya ve görsel paylaşımı gerçekleştirmek isteyenlerin kullanabilecekleri ücretsiz servisler arasında yer alıyor ve servis için hazırlanmış olan Windows programını kullanarak tüm işlemlerinizi daha da hızlandırabiliyorsunuz. Kolay kullanılır arayüzü ve kısayolları sayesinde ilk bir kaç dakika içerisinde programı tam verimiyle kullanmaya başlayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Programın kurulumunu tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken paylaşmak istediğiniz dosyaları, başlat çubuğundaki görev yöneticisi kısmında yer alan Jumpshare ikonu üzerine bırakmak. Böylece dosyanız hemen ortak alanınıza yüklenecektir ve paylaşım linki de otomatik bir şekilde kopyalanacaktır. Artık tek yapmanız gereken hali hazırda kopyalanmış olan linki alıp dostlarınıza göndermek.

Fakat Jumpshare'ın hoşunuza gidecek bir özelliği daha mevcut. Programı kullanırken ekran görüntüsü almanız halinde ekran görüntünüz direkt olarak yine depolama alanınıza gidiyor ve böylece hazır olan paylaşım linkini yine paylaşmak istediğiniz kişilere hiç zorlanmadan gönderebiliyorsunuz.

Her ne kadar dosya depolama bölümünüzde 2 GB'lık bir yeriniz olsa da, çok yoğun olmayan görsel paylaşımlarında herhangi bir sorun ortaya çıkacağını sanmıyorum. Tabii ki programın tüm bunları yapabilmek için bir internet bağlantısı gerektirdiğini belirtmeye bile gerek yok.

Dilerseniz internetteki bulut depolama alanınızı görüntülemeniz ve orada yer alan dosyaları silmeniz mümkün olduğu için arada bir web tarayıcınıza da ihtiyacınız olacaktır.