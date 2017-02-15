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Jumpy Jack
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Jumpy Jack

Jumpy Jack İndir Hemen İndir

35.5 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Jumpy Jack
Jumpy Jack
Jumpy Jack
Jumpy Jack

Jack isimli karakteri sırık yardımıyla platformlar arasında zıplatıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 17 dakika önce

Zorlu bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Jumpy Jack, sırıkla platformlar arasında zıplamanız gereken bir oyun olarak dikkatimizi çekiyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Jumpy Jack'de zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Eğlenceli ve zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Jumpy Jack, kayaların üzerinde sırıkla atlama yaptığınız bir oyundur. Oyunda Jack isimli karakteri zıplatarak ileri taşımaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zorlu engellerin ve görevlerin de yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve zıplarken uçan kuşlara da çarpmamalısınız. Basit oynanışı ve farklı zorluk seviyelerinin yer aldığı oyunu mutlaka denemelisiniz. Farklı dünyalarda geçen oyunda bombalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Fizik tabanlı bir oyun olan Jumpy Jack ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Maceradan maceraya koştuğunuz Jumpy Jack oyununu sakın kaçırmayın. Oyunda sırık boyunu ayarlıyor ve sırığın en tepesine çıkarak serbest düşme yapıyorsunuz. Bu nedenle sırığın boyunu iyi ayarlamalı ve aşağı düşmeden ilerlemelisiniz.

Jumpy Jack oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Supercode SIA
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