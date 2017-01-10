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Jumpy
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Jumpy

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Jumpy
Jumpy
Jumpy
Jumpy
Jumpy

Super Mario kadar olmasa da eğlenceli bir yapım.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Jumpy, grafikleri, sesleri, oynanışıyla eski platform oyunlarını anımsatan Ketchapp yapımı. Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkan oyunda üç boyutlu gözlük takmış çılgın bir karakteri kontrol ediyoruz.

Son hız koşturan karakterimizi durdurmak mümkün olmadığından kritik noktalarda dokunuşlar yaparak engelleri aşmasına yardımcı oluyoruz. Çiviler, ilginç hayvanlar, hareketli platformları geçmesini sağlamak için ekranın herhangi bir noktasına tek dokunuyor veya dokunup basılı tutuyoruz. Kısa mesafeli atlayışlarda veya düşmanları öldürmek için tek dokunuş yeterli olurken, bazen uzun atlayışlar da yapmamız gereken yerler çıkabiliyor.

Tuzaklarla dolu üç dünyada geçen oyunun beğendiğim bir yanı da her ölüm sonrasında bölümün farklılaşması. Her baştan başlayışınızda karşılaştığınız engeller farklılık gösteriyor da diyebiliriz. Engellerin yerini ezberleyip oyunu kısa yoldan bitirme şansınız olmuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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