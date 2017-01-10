Jumpy, Ketchapp’ın eskilere götüren platform oyunu. 3D gözlükleri takan çılgın bir genci kontrol ettiğimiz oyunda en yükseğe zıplayarak yılın atlayışını gerçekleştirmemiz isteniyor. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan bu yapımı özellikle eski Super Mario oyununu bilenlere tavsiye ediyorum.

Görsel çizgileri, zıplama ve yanma esnasında çıkan sesler, düşmanları öldürme şekli, altınlar, tepeden vurulduğunda çıkan gizli nesneler ve daha nice detayla yılların eskitemediği platform oyunlarını anımsatıyor Jumpy. Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla zorluk düzeyini tahmin edeceğinizi düşündüğüm oyunda karakterin tuzakları aşmasına yardımcı oluyoruz. Kırmızı objeler, minik yaratıklar, yaklaştığımızda hareketlenen platformlar, koştukça çöken yer ve daha birçok engel teşkil eden şey var oyunda. Hepsini de tek zıplama hareketiyle atlatıyoruz.

Oyunda dokunuş şiddeti çok önemli. Tek dokunursak karakterimiz kısa zıplıyor. Kısa zıplayışlar düşmanların başını ezmek, gizli öğeleri çıkarmak, kısa aralıklı noktalara atlamak için uygun. Dokunup basılı tuttuğumuzda gerçekleşen uzun atlama, birden fazla çivi olduğunda veya atlaması güç noktalarda kullanılıyor. Trambolin de daha yükseğe sıçramamızı sağlıyor.