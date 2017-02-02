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Jungle Paintball
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Jungle Paintball

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Editör Puanı: 4/5
4
Jungle Paintball
Jungle Paintball
Jungle Paintball
Jungle Paintball
Jungle Paintball

Hayvan kahramanların topraklarını geri almalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Jungle Paintball, topraklarımıza sahip çıkmaya çalışan insanlara karşı savaştığımız bir strateji oyunu. Hayvan kahramanlardan oluşan güçlü bir ordu kurup doğal yaşam alanımız olan ormanımız korumaya çalışıyoruz.

Sadece Android platformuna çıkış yapan ücretsiz strateji oyununda 2’ye 2 gerçek zamanlı çok oyunculu (multiplayer) savaşlara katılıyoruz. Topraklarımız için savaşıyoruz ancak komuta ettiğimiz savaşçılar tamamen hayvanlardan oluşuyor. Goril, aslan, gergedan, fil, kurt ve daha nice eğitimli hayvanı bir araya toplayıp mücadele ediyoruz. Paintball silahını ustalıkla kullanabilen kahramanlarımızın lideri olarak ormanda eski düzeni geri getirmek için farklı stratejiler izliyoruz. Savaştıkça daha da güçlenen kahramanlarımızın kullandıkları silahları, üssümüzü de geliştirebiliyoruz.

Paintball oyunun havasını yansıtan rengarenk üç boyutlu görseller sunan oyunda lig ve turnuvalara da katılabiliyoruz. Gerçek ödüllerin bizleri beklediği uzun oynanış süreli turnuvalar ayrı bir heyecan… Strateji oyunlarından keyif alıyorsanız kaçırmamanız gereken bir yapım.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Motion Hive
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