Jungle Paintball, topraklarımıza sahip çıkmaya çalışan insanlara karşı savaştığımız bir strateji oyunu. Hayvan kahramanlardan oluşan güçlü bir ordu kurup doğal yaşam alanımız olan ormanımız korumaya çalışıyoruz.

Sadece Android platformuna çıkış yapan ücretsiz strateji oyununda 2’ye 2 gerçek zamanlı çok oyunculu (multiplayer) savaşlara katılıyoruz. Topraklarımız için savaşıyoruz ancak komuta ettiğimiz savaşçılar tamamen hayvanlardan oluşuyor. Goril, aslan, gergedan, fil, kurt ve daha nice eğitimli hayvanı bir araya toplayıp mücadele ediyoruz. Paintball silahını ustalıkla kullanabilen kahramanlarımızın lideri olarak ormanda eski düzeni geri getirmek için farklı stratejiler izliyoruz. Savaştıkça daha da güçlenen kahramanlarımızın kullandıkları silahları, üssümüzü de geliştirebiliyoruz.

Paintball oyunun havasını yansıtan rengarenk üç boyutlu görseller sunan oyunda lig ve turnuvalara da katılabiliyoruz. Gerçek ödüllerin bizleri beklediği uzun oynanış süreli turnuvalar ayrı bir heyecan… Strateji oyunlarından keyif alıyorsanız kaçırmamanız gereken bir yapım.