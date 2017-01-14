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JUSDICE
TamindirMobilOyunlarStratejiJUSDICE - Android İçin Strateji Oyunu

JUSDICE

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
JUSDICE
JUSDICE
JUSDICE
JUSDICE

Düşmanları zarlarla engellemeye çalıştığınız ilginç bir mobil oyun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

JUSDICE, farklı türde oyunlarla karşımıza çıkan 111Percent’in imzasını taşıyan strateji oyunu. Ateş edebilen, farklı yeteneklere sahip zarları oyun alanına yerleştirerek düşman dalgalarını durdurmaya çalıştığımız oyun Android platformunda ücretsiz olarak çıkış yapıyor.

Oyunda farklı renge sahip toplamda 6 zar var. Her zarın patlatma, yıldırım, yavaşlatma gibi etkili özellikleri bulunuyor. Bu zarları savaş alanına koyarak düşmanları temizlemeye çalışıyoruz. Lakin zarları düşmanın geliş noktasına göre dilediğimiz şekilde ayarlama şansına sahip değiliz. Zarların bulunduğu alanın hemen altındaki zar kutucuğuna dokunarak rastgele bir zarı oyuna dahil etmiş oluyoruz. Zarların seviyelerini ise hemen aşağıda yan yana dizili kutucuklardan takip ediyoruz. Dilersek kutucuklara dokunup zarın seviyesini yükselterek atış güçlerini artırabiliyoruz ancak bu bize oldukça pahalıya mal oluyor. Para demişken öldürdüğümüz her düşman bize oldukça az para kazandırıyor. Bu noktada savunma hattını güçlendirmek adına da olsa zar dahil ederken dikkat etmemiz önemli.

Her bölümde sayıları giderek artan düşmanların gelişlerini yavaş bulursanız sağ yandaki hızlandırma butonunu kullanmanızı öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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