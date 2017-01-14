JUSDICE, farklı türde oyunlarla karşımıza çıkan 111Percent’in imzasını taşıyan strateji oyunu. Ateş edebilen, farklı yeteneklere sahip zarları oyun alanına yerleştirerek düşman dalgalarını durdurmaya çalıştığımız oyun Android platformunda ücretsiz olarak çıkış yapıyor.

Oyunda farklı renge sahip toplamda 6 zar var. Her zarın patlatma, yıldırım, yavaşlatma gibi etkili özellikleri bulunuyor. Bu zarları savaş alanına koyarak düşmanları temizlemeye çalışıyoruz. Lakin zarları düşmanın geliş noktasına göre dilediğimiz şekilde ayarlama şansına sahip değiliz. Zarların bulunduğu alanın hemen altındaki zar kutucuğuna dokunarak rastgele bir zarı oyuna dahil etmiş oluyoruz. Zarların seviyelerini ise hemen aşağıda yan yana dizili kutucuklardan takip ediyoruz. Dilersek kutucuklara dokunup zarın seviyesini yükselterek atış güçlerini artırabiliyoruz ancak bu bize oldukça pahalıya mal oluyor. Para demişken öldürdüğümüz her düşman bize oldukça az para kazandırıyor. Bu noktada savunma hattını güçlendirmek adına da olsa zar dahil ederken dikkat etmemiz önemli.

Her bölümde sayıları giderek artan düşmanların gelişlerini yavaş bulursanız sağ yandaki hızlandırma butonunu kullanmanızı öneririm.