JUSDICE
Zarları oyun alanına yerleştirerek düşmanları engelleyin.
JUSDICE, zarlarla savunma yapmaya çalıştığınız strateji oyunu. Kule savunma oyunlarından keyif alıyorsanız oynamanızı isterim. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda ilerledikçe düşman sayısının artmasıyla birlikte strateji uygulama gücü ön plana çıkmaya başlıyor.
Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan JUSDICE’da 6 renkte, her biri farklı yeteneğe sahip zarları oyun alanına yerleştirerek düşman dalgasını durdurmaya çalışıyorsunuz. Sol taraftan çıkan ve çizgi üzerinde ilerleyen düşmanları durdurmak için zarları olabildiğince çabuk şekilde dizmeniz gerekiyor. Oyunun zor tarafı ise; savunma hattınızı oluşturan zarları isteğe göre seçememeniz, oyun alanına yerleştirememeniz. Daha da kötüsü saldırıyı ne kadar çok zar yerleştirirsem o kadar çabuk durdururum düşüncesinde altın sorunundan dolayı uygulamaya geçemiyorsunuz. Hem zarların kendisi hem de seviyelerini yükseltmek için ihtiyacınız olan altını kolay kazanamıyorsunuz.
500’den fazla düşmana karşı savunma yaptığınızda en iyi savunmacı unvanına sahip olduğunuz oyunda her bölümde heyecan katlanıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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