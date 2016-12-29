Just Trap, hızlı tempolu oyunlardan keyif alan her yaştan oyuncuyu kendisine bağlamayı başarıyor. Bağımsız geliştiricilerin de Android platformuna kaliteli oyunlar çıkardığının en iyi örneklerinden biri. Canavarlardan kaçma mücadelesi veren küçük sevimli bir kıza yardımcı olduğumuz oyun dur durak bilmiyor; aksiyonun dibine vuruyoruz.

Animasyon filmlerini anımsatan yüksek kalitede görseller sunan oyunda görevimiz küçük kızı yaratıkların saldırısından korumak. Oldukça dar bir haritada oradan oraya koşan karakterimize yardımcı olmak için canavarları tuzakların olduğu noktaya çekmemiz gerekiyor. Çukur, dev kalem, elektrikli tel ve daha nice yaratıkları tem hamlede bitiren tuzak mevcut. Yaratıkları bu bölgelere denk getirmek elbette kolay olmuyor ancak imkansız bir oynanış ta hüküm sürmüyor.

Şu an için harita ve seviye sayısını az bulduğum oyun tek dokunuş kontrol sistemine sahip. Dolayısıyla küçük ekranlı telefon kullanıcı iseniz bile rahatlıkla, keyif alarak oynayabilirsiniz.