?     Geri Bildirim
Çekiliş
Just Trap
TamindirMobilOyunlarAksiyonJust Trap - Android İçin Canavar Öldürme Oyunu

Just Trap

Just Trap İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Just Trap
Just Trap
Just Trap
Just Trap
Just Trap

Küçük kızı yaratıklardan kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 31 dakika önce

Just Trap, hızlı tempolu oyunlardan keyif alan her yaştan oyuncuyu kendisine bağlamayı başarıyor. Bağımsız geliştiricilerin de Android platformuna kaliteli oyunlar çıkardığının en iyi örneklerinden biri. Canavarlardan kaçma mücadelesi veren küçük sevimli bir kıza yardımcı olduğumuz oyun dur durak bilmiyor; aksiyonun dibine vuruyoruz.

Animasyon filmlerini anımsatan yüksek kalitede görseller sunan oyunda görevimiz küçük kızı yaratıkların saldırısından korumak. Oldukça dar bir haritada oradan oraya koşan karakterimize yardımcı olmak için canavarları tuzakların olduğu noktaya çekmemiz gerekiyor. Çukur, dev kalem, elektrikli tel ve daha nice yaratıkları tem hamlede bitiren tuzak mevcut. Yaratıkları bu bölgelere denk getirmek elbette kolay olmuyor ancak imkansız bir oynanış ta hüküm sürmüyor.

Şu an için harita ve seviye sayısını az bulduğum oyun tek dokunuş kontrol sistemine sahip. Dolayısıyla küçük ekranlı telefon kullanıcı iseniz bile rahatlıkla, keyif alarak oynayabilirsiniz.

Just Trap için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Windforce Games
Just Trap QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu
  5. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu