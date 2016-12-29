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Just Trap
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Just Trap

(iOS)
Just Trap İndir Hemen İndir

192 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Just Trap
Just Trap
Just Trap
Just Trap
Just Trap

Yaratıkları tuzaklara çekmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 47 dakika önce

Just Trap, animasyon film stili görsellere sahip aksiyonun hiç dinmediği canavar öldürme oyunu. Yaratıklardan kaçmakta olan küçük kıza yardımcı olduğumuz oyunda hiç ara vermiyoruz. Oldukça dar bir alanda oradan oraya koşturarak canavarları tuzaklara çekmeye çalışıyoruz.

iPhone ve iPad’inizde hızlı tempolu oyunlara yer veriyorsanız Just Trap ile keyifli saatler geçireceğinize eminim. Oyunda görevimiz küçük kıza saldırmakta olan yaratıkları öldürmek. Küçük kızın etrafını saran farklı türde canavarları ortadan kaldırmak için tek şansımız onları kurulmuş tuzaklara çekmek. Elektrikli tellerden çukura onlarca tuzağa düşmelerini sağlamak elbette çaba istiyor. Hem haritanın dar olması hem de canavarların bir olup saldırması işimizi zorlaştırıyor.

50 seviye sonrası sonsuz meydan okuma modunu oynamamıza izin veren aksiyon oyununun tek beğenmediğim yanı haritaların ve bölümlerin azlığı oldu. İlerleyen güncellemelerle yeni haritalar, bölümler eklenecekmiş sözünü geliştiriciden aldık ancak şu haliyle tadı damakta bırakıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Windforce Games
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