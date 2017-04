Just Turn Right eğer reflekslerinize güveniyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir mobil araba oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Just Turn Right'ta temel amacımız A noktasından B noktasına gitmek. Bu iş ne kadar kolay görünse de kullandığınız aracın frenlerinin çalışmadığını hayal edin. Buna bir de aracınızın sola dönemediğini, sadece sağa dönebildiğini ekleyin. İşte bu şartlar altında Just Turn Right'taki bölümleri geçmeye çalışacaksınız.

Just Turn Right'taki bölümlerde duvarlara çarpmamaya, köprü altlarından geçmeye, aracınızı suya düşürmemeye çalışıyorsunuz. Ayrıca oyundaki rampalardan zıplayarak hendekleri aşabiliyor, adaların arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Just Turn Right tek parmakla oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunun kontrollerinin oldukça basit olmasına rağmen bölümleri geçmek inanılmaz zor olabiliyor. Eğer zoru başarmayı seviyorsanız Just Turn Right hoşunuza gidebilir.