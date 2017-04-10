Just Turn Right
Just Turn Right'da heyecan dolu bir araba kullanma tecrübesi bizi bekliyor
Just Turn Right eğer reflekslerinize güveniyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir mobil araba oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Just Turn Right'ta temel amacımız A noktasından B noktasına gitmek. Bu iş ne kadar kolay görünse de kullandığınız aracın frenlerinin çalışmadığını hayal edin. Buna bir de aracınızın sola dönemediğini, sadece sağa dönebildiğini ekleyin. İşte bu şartlar altında Just Turn Right'taki bölümleri geçmeye çalışacaksınız.
Just Turn Right'taki bölümlerde duvarlara çarpmamaya, köprü altlarından geçmeye, aracınızı suya düşürmemeye çalışıyorsunuz. Ayrıca oyundaki rampalardan zıplayarak hendekleri aşabiliyor, adaların arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Just Turn Right tek parmakla oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunun kontrollerinin oldukça basit olmasına rağmen bölümleri geçmek inanılmaz zor olabiliyor. Eğer zoru başarmayı seviyorsanız Just Turn Right hoşunuza gidebilir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Verusoft
Beceri Popülerleri
- Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
- Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
- BBTANAndroid için Beceri Oyunu
- Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
- aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı