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Just Turn Right
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Just Turn Right

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Editör Puanı: 4/5
4
Just Turn Right
Just Turn Right
Just Turn Right
Just Turn Right
Just Turn Right

Just Turn Right'da heyecan dolu bir araba kullanma tecrübesi bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Just Turn Right eğer reflekslerinize güveniyorsanız size bolca eğlence sunabilecek bir mobil araba oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Just Turn Right'ta temel amacımız A noktasından B noktasına gitmek. Bu iş ne kadar kolay görünse de kullandığınız aracın frenlerinin çalışmadığını hayal edin. Buna bir de aracınızın sola dönemediğini, sadece sağa dönebildiğini ekleyin. İşte bu şartlar altında Just Turn Right'taki bölümleri geçmeye çalışacaksınız.

Just Turn Right'taki bölümlerde duvarlara çarpmamaya, köprü altlarından geçmeye, aracınızı suya düşürmemeye çalışıyorsunuz. Ayrıca oyundaki rampalardan zıplayarak hendekleri aşabiliyor, adaların arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Just Turn Right tek parmakla oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunun kontrollerinin oldukça basit olmasına rağmen bölümleri geçmek inanılmaz zor olabiliyor. Eğer zoru başarmayı seviyorsanız Just Turn Right hoşunuza gidebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Verusoft
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