Just Turn Right(iOS)
Just Turn Right'ta reflekslerimizi test ediyor, araç kullanma yeteneklerimizi konuşturuyoruz
Just Turn Right sinir derecede zorlu olan, buna rağmen bağımlılık yapabilen bir mobil araba oyunu olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Just Turn Right'ı sadece tek dokunuşla oynayabiliyorsunuz. Oyun bu yönüyle kolay bir oyunmuş gibi görünse de biraz oynayınca işin rengi değişiyor. Oyunda kullandığımız aracın frenleri patlamış durumda, bu nedenle hiç durmadan yol alıyor. Buna ek olarak direksiyondaki problem nedeniyle araç sadece sağa dönebiliyor. İşte bu şartlar altında A noktasından B noktasına gitmeye ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.
Just Turn Right'ı oynarken karşınıza çıkan power-upları toplayıp oyuna renk kazandırabiliyorsunuz. Oyundaki bölümlerde köprü altlarından geçiyor, duvarlara çarpmamaya çalışıyor, rampalardan atlayarak hendekleri geçiyor ve adalar arasında geçiş yapıyorsunuz. Yani bir hayli heyecanlı bir oyun tecrübesi sizi beklemekte.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Verusoft
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