?     Geri Bildirim
Just Turn Right
TamindirMobilOyunlarBeceriJust Turn Right - IPhone Ve IPad Için Yarış Oyunu

Just Turn Right

(iOS)
Just Turn Right İndir Hemen İndir

84.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Just Turn Right
Just Turn Right
Just Turn Right
Just Turn Right
Just Turn Right

Just Turn Right'ta reflekslerimizi test ediyor, araç kullanma yeteneklerimizi konuşturuyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Just Turn Right sinir derecede zorlu olan, buna rağmen bağımlılık yapabilen bir mobil araba oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Just Turn Right'ı sadece tek dokunuşla oynayabiliyorsunuz. Oyun bu yönüyle kolay bir oyunmuş gibi görünse de biraz oynayınca işin rengi değişiyor. Oyunda kullandığımız aracın frenleri patlamış durumda, bu nedenle hiç durmadan yol alıyor. Buna ek olarak direksiyondaki problem nedeniyle araç sadece sağa dönebiliyor. İşte bu şartlar altında A noktasından B noktasına gitmeye ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Just Turn Right'ı oynarken karşınıza çıkan power-upları toplayıp oyuna renk kazandırabiliyorsunuz. Oyundaki bölümlerde köprü altlarından geçiyor, duvarlara çarpmamaya çalışıyor, rampalardan atlayarak hendekleri geçiyor ve adalar arasında geçiş yapıyorsunuz. Yani bir hayli heyecanlı bir oyun tecrübesi sizi beklemekte.

Just Turn Right için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Verusoft
Just Turn Right QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Angry Birds
    Angry BirdsAngry Birds Oyunu
  3. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  4. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  5. BBTAN
    BBTANiPhone ve iPad İçin Tuğla Kırma Oyunu

Just Turn Right Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster