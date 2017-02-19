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Justice League Action Run
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Justice League Action Run

Justice League Action Run İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Justice League Action Run
Justice League Action Run
Justice League Action Run
Justice League Action Run
Justice League Action Run

Adalet takımı kahramanlarıyla kötülere karşı savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Justice League Action Run, DC süper kahramanlarının maceralarının anlatıldığı animasyon serisi Adalet Takımı Aksiyon’un mobil platforma uyarlanmış oyunu. Cartoon Network kanalında yayınlanan animasyon serisinin oyununu geliştiren isim Warner Bros. Android platformunda ücretsiz yer alan oyun, her yaştan kişinin ilgini çekmeyi başarıyor.

Sonsuz koşu türünde hazırlanan oyunda görev bazlı ilerliyoruz. Batman, Superman, Wonder Woman, Firestorm ve Cyborg seçebildiğimiz kahramanlar arasında. En fazla üç kişiden oluşan ekibimizi kurup Joker, Darkseid, Lex Luthor ve Lobo adını taşıyan kötülere karşı savaşıyoruz. Gotham City, Metropolis ve Apokolips gezegeninde karşımıza çıkan kötüleri yenmek için özel yeteneklerimizin yanında silahlarımızı kullanıyoruz.

100’den fazla görev bazlı bölüm içeren aksiyon oyununda kahramanlarımızı yeteneklerini geliştirme, kostümlerini değiştirme, süper güçlerini yenileme şansına da sahibiz. Ayrıca seviye atladığımız vakit kazandığımız jetonlarla yeni kahraman ve ödüllerini kilidini açabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Warner Bros. International Enterprises
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