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Justice League Action Run
TamindirMobilOyunlarAksiyonJustice League Action Run - IPhone Ve IPad İçin Süper Kahramanlı Aksiyon Oyunu

Justice League Action Run

(iOS)
Justice League Action Run İndir Hemen İndir

617 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Justice League Action Run
Justice League Action Run
Justice League Action Run
Justice League Action Run
Justice League Action Run

Joker ve diğer kötülerle savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 40 saniye önce

Justice League Action Run, Cartoon Network kanalında yayınlanan seri Adalet Takımı Aksiyon’un mobil platforma uyarlanmış oyunu. Warner Bros’un süper kahramanlı koşu oyunu türünde karşımıza çıkan yapımı iOS için de ücretsiz olarak çıkış yapmasıyla sevindiriyor.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen ücretsiz süper kahraman oyunu arıyorsanız Justice League Action Run’ı tavsiye ederim. DC süper kahramanların maceralarına ortak olduğumuz animasyon serisi Adalet Birliği Aksiyon’un oyunu koşu türünde hazırlanmış. Gotham City, Metropolis ve Apokolips gezegeninde tanıdık yüzlerle (Joker, Darkseid, Lex Luthor ve Lobo) karşı karşıya geliyoruz. Batman, Superman, Wonder Woman, Firestorm ve Cyborg seçebildiğimiz karakterler arasında.

100’den fazla görev tabanlı bölüm içeren aksiyon oyununda kahramanlarımızın süper güçlerini, yeteneklerini geliştirebiliyor ve özelleştirebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Warner Bros.
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