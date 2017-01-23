KAABIL, 2017’nin romantik gerilim filmlerinden KAABIL’in hikayesi üzerine kurulmuş, filmin oyuncuları ve mekanlarını da gördüğümüz strateji türünde bir mobil oyun. Sadece Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda aşk, kayıp ve intikamın hikayesini anlatan filmin senaryosu içerisinde buluyoruz kendimizi.

Filmin ana karakterleri Rohan ve Supriya dışında Roshan, Gautam ve diğer oyuncularla da tanışma fırsatı bulduğumuz oyunda hikayeye bağlı ilerliyoruz. Çoğu zaman gizliliği bozmadan ilerlememiz gereken oyunda karakterler dışında çevre – ortam da filme bağlı kalınarak hazırlanmış. Gerek karakter gerekse de çevre modellemeleri oldukça başarılı.

Oyuna geçtiğimizde ilerleme şeklinin HITMAN GO oyununa çok benzediği gözümüzden kaçmadı. HITMAN’deki gibi karakterlerin gidebileceği noktalar belli. Tabii ki bu oyunun kolay olduğu algısı oluşturmasın; hangi yönden giderseniz düşmana takılmaz, sessiz sedasız görevi tamamlarsınız bulmanız gerekiyor. Gidebileceğiniz birçok nokta var gibi gözükse de dikkat etmezseniz kolaylıkla yakayı ele verebiliyorsunuz.

CO-OP oynama seçeneğini de sunan oyunda bölüm sonları karşılaştığımız her biri farklı silah ve yeteneğe sahip 4 güçlü boss var. Tabii ki öncesinde tehlikeli muhafızlar, polisleri atlatmalısınız. Tuzaklarınızı kurarken karşınızdaki kişinin gerçekten düşmanınız olduğundan emin olmanız gerektiğini de ekleyeyim. Çünkü oyunda masum, suçsuz insanlar da yolunuza çıkabiliyor.