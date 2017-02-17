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Kablosuz Elektrik Akımıyla Şarj Aleti Kullanmadan Cihazları Şarj Edebileceğiz

elektrik akımı

Elektrik kablolarıyla olan savaşımız yakında bitecek mi dersiniz? Walt Disney şirketinin, Disney Research isimli araştırma birimi, 5 metrekarelik bir alanda kablosuz şarjı mümkün kıldı. Herhangi bir aletin bulunmadığı odada, cihazlar doğrudan havadan elektrik kullanılarak şarj edildiler.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Araştırmacılar, "duruğumsu oyuk yankılanımı" (QSCR) adını verdikleri yöntemi kullanarak, durgun manyetik dalgalarla kaplı odadaki cep telefonu, vantilatör ve ışık aygıtlarının aynı anda şarj olmasını sağladılar. Duvarı, zemini ve tavanı metalle kaplayan bilim insanları,  tek biçimli bir manyetik alan oluşturdular. Böylelikle, aynı rezonans aralığında ortama verilen elektrik, aygıtlara sorunsuz şekilde iletildi. Ayrı kapasitörlerle kanalize edilen elektrik akımları, kontrolsüz yüklenme bölgeleri oluşturmadı.

kablosuz şarj

Wi-Fi ile aynı çalışma prensibine sahip yeni keşif, kablosuz aygıtların şarj edilmesinde büyük kolaylıklar sağlayabilecek. Disney Research bilim şubesi baş araştırmacısı Alanson Sample keşifleri hakkında, "Bu uygulama sayesinde ileride şarj etme veya pil değiştirme ihtiyacı duymayan robot ve benzeri küçük aygıtlar üretilebilir"dedi.

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Yazar: - 17.02.2017

Kablosuz Elektrik Akımıyla Şarj Aleti Kullanmadan Cihazları Şarj Edebileceğiz İçin Yorum Yaz

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