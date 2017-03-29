Kadınların Ruhundan Anlayan Çip Geliştirildi

Erkeklerin asla anlayamadığı, kadınların asla anlatamadığı menstrüasyon döngüsünü anlayacak, hatta yaşayacak çip geliştirildi. Bilim insanlarının fareler ve insanlardan yola çıkarak tasarladıkları çip, doğum kontrolünden düşüklere kadar birçok konunun anlaşılmasında yardımcı olacak.

Kadınların her ay yaşadığı tıbben gayet normal, toplumsal açıdansa tabu olan döngünün, teknolojiyle birlikte üzerindeki sır perdesi de ortadan kalkacak. Kadın üreme sistemi hakkındaki soru işaretlerini giderilebilecek tasarım, Northwestern Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi. Vücuttaki sıvı ve hava akışını taklit edebilen çip, östrojen ve progesteron düzeylerini, kadın üreme organları arasındaki sinyalleri algılayabiliyor. Araştırma ekibinin önderi Teresa Woodruff, "Bu yalnızca hücre kültürü tekniğinde bir devrimi değil, aynı zamanda üreme sistemi ve hastalığın incelenmesinin evrimini de temsil ediyor." diyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının çip üzerinde karaciğer geliştirme projesinden esinlenen araştırmacılar, geliştirdikleri bu sistemle farelerde modellenemeyen serviks hastalıkları gibi çok çeşitli koşulları inceleme imkânı yaratmış oldular.

Umuyorum ki gelişen teknoloji kadınların vücut ve ruh hallerindeki değişikliklerin sonuçlarını minimuma indirmede yardımcı olabilir. Yoksa biliyorsunuz “Hallerimiz var!”

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