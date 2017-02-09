Kafalar Gözaltına Alındı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, 1 milyonu aşkın abonesi olan ünlü Youtube fenomenleri göz altına alındı. Kafalar isimli kanalın sahiplerine, 2 Aralık tarihinde yayınladıkları ‘100.000 TL ile 1 Gün Geçirmek’ isimli videolarında yasa dışı kumar sitelerinin reklamını yaptıkları gerekçe gösterildi.

“Arkadaşlar biliyorsunuz Bilal bahisten 100.000TL kazandı. Ve bu parayı, çok hayırlı olmayacağı için kendi hayatına harcamak yerine ‘Youtube videosu'na harcamayı tercih etti.” açıklamasıyla yayınlanan videoda, 3 Kafadar Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin bahsi geçen parayı harcamaya çalışıyor. Önce Kıbrıs’a giden fenomenler, daha sonra İstanbul’a dönüp lüks bir geceye devam ediyor. Nusret’e uğramayı da ihmal etmeyen üçlü kendi tabirleriyle parayı ‘çatır çutur’ yiyor.

Atakan Habere İtiraz Etti

Kafalar grubu üyelerinden Atakan, bugün kendi Twitter hesabından haberi yalanladı. Yasa dışı kumar sitelerinin reklamını yapmak ve kişileri bu sitelerde iddia oynamaya teşvik etmenin 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası, kumar sitelerinde oynamanın ise 20 bin TL’ye kadar para cezası var. Türkiye’de 38 bin kişinin illegal kumar oynadığı biliniyor.

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