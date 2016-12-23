Kahvemin Falı uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden kahve falınıza baktırabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Kahve içtikten sonra falınıza bakacak kimseyi bulamıyorsanız üzülmeyin. Kahvemin Falı uygulaması sayesinde saat kaç olursa olsun, fincanın ve tabağın fotoğrafını çekip uygulamaya yükledikten sonra fal yorumlarınızı alabiliyorsunuz. Kahve fallarınızı ise ister telefonunuzda saklayabiliyor isterseniz de fal kartlarıyla paylaşabiliyorsunuz.

Geleceğe dair beklentilerinizi yani aşk, ikili ilişkiler, aile, sağlık, para gibi konularda karşılaşabileceğiniz durumları fal ekibi sayesinde öğrenebilirsiniz. Uygulama üzerinde kendinizle ilgili çeşitli bilgileri verdikten sonra falınızı size özel olarak yorumlayan uygulamada heyecanlı ve keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Ücretsiz olarak sunulan Kahvemin Falı uygulamasında fal yorumlarınızın hızlı gelmesini istiyorsanız Haftalık ve Aylık üyelik paketleri de sunulmuş durumda.