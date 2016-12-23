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Kahvemin Falı
TamindirMobilEğlenceKahvemin Falı - Android Için Kahve Falı Baktırma Uygulaması

Kahvemin Falı

Kahvemin Falı İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kahvemin Falı
Kahvemin Falı
Kahvemin Falı
Kahvemin Falı
Kahvemin Falı

Kahvemin Falı uygulamasıyla kahve fincanınızı uzman falcılara yorumlatabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 21 saat önce

Kahvemin Falı uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden kahve falınıza baktırabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Kahve içtikten sonra falınıza bakacak kimseyi bulamıyorsanız üzülmeyin. Kahvemin Falı uygulaması sayesinde saat kaç olursa olsun, fincanın ve tabağın fotoğrafını çekip uygulamaya yükledikten sonra fal yorumlarınızı alabiliyorsunuz. Kahve fallarınızı ise ister telefonunuzda saklayabiliyor isterseniz de fal kartlarıyla paylaşabiliyorsunuz.

Geleceğe dair beklentilerinizi yani aşk, ikili ilişkiler, aile, sağlık, para gibi konularda karşılaşabileceğiniz durumları fal ekibi sayesinde öğrenebilirsiniz.  Uygulama üzerinde kendinizle ilgili çeşitli bilgileri verdikten sonra falınızı size özel olarak yorumlayan uygulamada heyecanlı ve keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Ücretsiz olarak sunulan Kahvemin Falı uygulamasında fal yorumlarınızın hızlı gelmesini istiyorsanız Haftalık ve Aylık üyelik paketleri de sunulmuş durumda.

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Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
6
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
EA App
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