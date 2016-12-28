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Kahvemin Falı
TamindirMobilEğlenceKahvemin Falı - IPhone Ve IPad Için Kahve Falı Baktırma Uygulaması

Kahvemin Falı

(iOS)
Kahvemin Falı İndir Hemen İndir

18.9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kahvemin Falı
Kahvemin Falı
Kahvemin Falı

Kahve fincanının ve tabağın fotoğrafını çektikten sonra falınızı uzman falcılara yorumlatabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 11 dakika önce

Kahvemin Falı uygulamasıyla birlikte kahvenizi içtikten sonra falınızı bakacak birilerini aramanıza gerek kalmadan iOS cihazlarınız üzerinden falınıza baktırabiliyorsunuz.

Kahve falı baktırma uygulaması olan Kahvemin Falı uygulaması, kahve fincanınızın ve tabağın fotoğraflarını çektikten sonra uzman fal ekibi tarafından falınızı yorumlamanızı sağlıyor. Yaşanacak olaylarla ilgili bilgi verdiği düşünülen kahve falında aşk, ikili ilişkiler, sağlık, para ve aile hayatı gibi konularda sizi bekleyen durumları kolayca öğrenebilmeniz mümkün.

iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamada, profilinizi oluştururken verdiğiniz bilgiler fal yorumlarınızda da kriter olarak kullanılıyor. Yorumlanan fallarınızı ister telefonunuzda saklayabileceğiniz, isterseniz de fal kartları ile sosyal medyada paylaşabileceğiniz uygulamada keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Ayrıca; falınızı gönderdikten sonra beklemek istemiyorsanız ve daha detaylı fal yorumu istiyorsanız Haftalık ve Aylık üyelik paketleri de sizler için sunuluyor.

Kahvemin Falı için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
EA App
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