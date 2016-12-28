Kahvemin Falı uygulamasıyla birlikte kahvenizi içtikten sonra falınızı bakacak birilerini aramanıza gerek kalmadan iOS cihazlarınız üzerinden falınıza baktırabiliyorsunuz.

Kahve falı baktırma uygulaması olan Kahvemin Falı uygulaması, kahve fincanınızın ve tabağın fotoğraflarını çektikten sonra uzman fal ekibi tarafından falınızı yorumlamanızı sağlıyor. Yaşanacak olaylarla ilgili bilgi verdiği düşünülen kahve falında aşk, ikili ilişkiler, sağlık, para ve aile hayatı gibi konularda sizi bekleyen durumları kolayca öğrenebilmeniz mümkün.

iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamada, profilinizi oluştururken verdiğiniz bilgiler fal yorumlarınızda da kriter olarak kullanılıyor. Yorumlanan fallarınızı ister telefonunuzda saklayabileceğiniz, isterseniz de fal kartları ile sosyal medyada paylaşabileceğiniz uygulamada keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Ayrıca; falınızı gönderdikten sonra beklemek istemiyorsanız ve daha detaylı fal yorumu istiyorsanız Haftalık ve Aylık üyelik paketleri de sizler için sunuluyor.