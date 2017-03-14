Kalp Atışını Ölçen Kıyafetler Geliyor

Kalp atış hızını gün içinde düzenli olarak ölçen “holter” adlı cihazları mutlaka görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bilmeyenler için ise bu cihaz günlük yaşamına devam eden bireylerin vücuduna sabitlenen bir cihazdır ve bu cihaz kalp atışlarının ölçümünü yapar. Ancak gelecekte bu cihaz tarih olabilir. Zira bilim insanları günlük kıyafetleri kalp atışını ölçen sensörler haline getirecek bir sistem geliştirdi.

Bilim insanları geliştirdikleri optik fiberleri kıyafetlerin üzerine dokumak suretiyle günlük kıyafetleri kalp atışını ölçebilen sensörlere dönüştürdü. Dokunabilecek kadar esnek bir yapıya sahip olan optik fiber sensörler, insan tenine temas etmek kaydı ile her ortamda insanın kalp atışını ölçebiliyor. Dahası, bu özel kıyafetler diğer sıradan kıyafetleriniz gibi çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Hatta diğer kıyafetlerinizle beraber de yıkamanızda bir sakınca bulunmuyor. Yani bu kıyafetlerin tek farkı kalp atış hızınızı ölçebilmesi.

Sensörlü kıyafetlerin teknik üretim detaylarına bakılacak olursa, kıyafeti geliştiren bilim insanlarının bu başarısını azımsamamak gerekiyor. Çünkü optik fiberleri bükülebilecek kadar esnek hale getirmek ve eritmek hiç de kolay değilken, projenin ekibi biri kaplama vazifesi gören, biri de ışık temelli veriyi ileten iki polimeri eritip bükerek bu optik fiberi elde etmeyi başardılar.

Araştırmacılar bu gelişmenin ardından, bu kıyafetleri hastanelere pazarlamaya giriştiler. Bu zamana kadar kullanılan kalp atışı ölçüm cihazlarını taşımanın külfetli olduğu bir gerçekti, ancak bu gelişme ile geleneksel cihazların tarihe karışması bekleniyor. Ayrıca bu esnek fiber teknolojisinin başka alanlarda da kullanılabileceği belirtildi. Örneğin fitness yapanlar için gerekli ölçümleri anlık yapacak bir kıyafet de bu yöntem ile geliştirilebilir.

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