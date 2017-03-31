KAMI 2
Zihin çalıştıran harika bir bulmaca oyunu.
KAMI 2, mantık ve problem çözme yetilerinizi bir araya getirerek ilerleyebileceğiniz sürükleyici bir zeka çalıştırıcı mobil oyun. iPhone ve iPad’inize ücretsiz oynayabileceğiniz bulmaca oyununda olabildiğince az hamlede ekranı tek renge boyamaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendi bölümlerinizi tasarlama şansına da sahipsiniz.
iOS platformunda farklı oynanış sunan birçok bulmaca oyunu var ancak zeka çalıştıran, mantık yürüterek ilerleyebildiğiniz çok az oyun mevcut. Seriye dönüşen KAMI, oynamaya başladığınızda bırakamayacağınız türde, görsel açıdan da kaliteli bir yapım.
Oyunda bölümleri geçebilmeniz için ekranı tek renkle doldurmanız gerekiyor. Karmaşık geometrik şekiller, rengarenk karşınıza çıkmakta ve aşağıda sıralanan renklere dikkatlice dokunarak tek renk çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kolay gibi görünen zor bir o kadar bağlayıcı bölümlerin yanında oyuncuların kendi oluşturdukları özel bölümler de bulunmakta.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- State of Play Games
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