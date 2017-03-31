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KAMI 2
TamindirMobilOyunlarBulmacaKAMI 2 - IPhone Ve IPad İçin Minimalist Bulmaca Oyunu

KAMI 2

KAMI 2 İndir Hemen İndir

135 MB
Editör Puanı: 5/5
5
KAMI 2
KAMI 2
KAMI 2
KAMI 2
KAMI 2

Zihin çalıştıran harika bir bulmaca oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 11 dakika önce

KAMI 2, mantık ve problem çözme yetilerinizi bir araya getirerek ilerleyebileceğiniz sürükleyici bir zeka çalıştırıcı mobil oyun. iPhone ve iPad’inize ücretsiz oynayabileceğiniz bulmaca oyununda olabildiğince az hamlede ekranı tek renge boyamaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendi bölümlerinizi tasarlama şansına da sahipsiniz.

iOS platformunda farklı oynanış sunan birçok bulmaca oyunu var ancak zeka çalıştıran, mantık yürüterek ilerleyebildiğiniz çok az oyun mevcut. Seriye dönüşen KAMI, oynamaya başladığınızda bırakamayacağınız türde, görsel açıdan da kaliteli bir yapım.

Oyunda bölümleri geçebilmeniz için ekranı tek renkle doldurmanız gerekiyor. Karmaşık geometrik şekiller, rengarenk karşınıza çıkmakta ve aşağıda sıralanan renklere dikkatlice dokunarak tek renk çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kolay gibi görünen zor bir o kadar bağlayıcı bölümlerin yanında oyuncuların kendi oluşturdukları özel bölümler de bulunmakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
State of Play Games
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