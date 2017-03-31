Kamu Kütüphaneleri Bilgisayar ve İnternet Hizmeti Verecek

Hacettepe Üniversitesi’nin "Herkes İçin Kütüphane Projesi" kapsamında, kamu kütüphanelerini teknolojik alt yapıyla donatmayı amaçlayan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM), 170 kütüphanede bilgisayar ve internet hizmetine olanak sağladı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi hibesinden yararlanılarak geliştirilen projenin direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, “Bilgi toplumu olma iddiasında bulunan her ülke için bilgi kaynaklarına erişim hayati önem taşır.” açıklamasında bulundu. Bilişim çağından önce bilginin kaynağı olan kütüphanelerin, teknolojiden uzak kalmamasının önemini belirten Küçük, bilgiye erişimin yeterince sağlanamadığı toplumlarda, toplumsal kesimler arasında 'sayısal uçurum'un meydana geleceğine işaret etti.

Projeye katılan kütüphanelerin, temel bilgisayar ve internet erişimine imkan sağlayacak bir altyapı hazırlandığını aktaran proje direktörü, bu kütüphanelerde ilerleyen dönemde vatandaşlara bilgisayar ve e-Devlet kullanımına yönelik eğitimlerin verildiğine de değindi. Eğitimler, güvenli internet kullanımından, özgeçmiş ve ödev hazırlama, ofis programlarından, web sitesi tasarlama ve kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Türkiye’de bulunan 350 belediye kütüphanesinin 170’ine ulaştıklarının altını çizen Prof. Küçük, "Bu kütüphanelerin bilgisayar, internete erişim cihazları ve yazılımları, eğitim ve tanıtım materyalleri ile personele verilecek eğitimler, proje ofisi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar, bu kütüphanelere 700 bilgisayar bağışladık. Bunun yanı sıra web kamerası, mikrofon-kulaklık, modem gibi cihazları da verdik. Toplam 2 bine yakın bilgisayar daha bağışlayacağız." dedi.

İnsan Hücreleri Bilgisayarlar Gibi Programlanabilecek

Space X Projesi Uzaya 'İkinci El' Roket Gönderdi