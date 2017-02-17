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Kamyonların Birbiriyle Konuşacağı Teknoloji Kapıda

pelaton kamyon iletişim teknolojisi

Pelaton, otomatik araç teknolojileri üzerine faaliyet gösteren bir Silikon Vadisi şirketi. Lojistik sektörünüdeki en büyük problemlerden olan yakıt kullanımı ve olası kazaları azaltmak için çalışan Pelaton ile filo yönetimi şirketi Omnitracs, birlikte hayata geçirecekleri yeni projelerini duyurdular. Bu yeni teknoloji sayesinde aynı rota üzerindeki kamyon ve TIR'lar birbiriyle iletişim kurabilecekler.

Sürücü desteği ile çalışacak yeni sistemde, yakıt tasarrufu sağlamak için kamyonlar yakın bir şekilde yolculuk edecek, hız ve frenlemeyi koordine etmek için elektronik olarak haberleşecekler. Örneğin, öndeki kamyon sürücüsü frene bastığında, diğer kamyonlar otomatik olarak yavaşlayacak. Üstelik oluşacak olası bir hatada, takip halindeki kamyonların sürücüleri, sistemi her an devre dışı bırakacak yetkiye de sahip olacaklar. Birliği oluşturan kamyonların arasındaki mesafe, 50 fit (15.2 metre) ile 80 fit (24.3 metre) arasında olacağı söyleniyor.

Omnitracs Strateji ve Ürün Sorumlusu Kevin Haugh, öncelikle kendi müşterilerinde kullanmaya başlayacakları Pelaton projesinin, büyük potansiyelinin altını çizdi. Haugh, "Dikkat çeken diğer otomatik teknolojilerin aksine, Pelaton gerçek temellere dayanıyor" dedi.

Peloton Technology Şirketi'nin hesaplamalarına göre en büyük fayda yakıt verimliliği olacak. Şirket, takımdaki öncü kamyonun yüzde 4.5, ikinci üyenin de yüzde 10 tasarruf edeceği, ‘Sınıf 8’ isimli ilk kamyon filosunun 2017 ön siparişlerini verdiğini duyurdu.

Yazar: - 17.02.2017

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