Kan Grubunun Saniyeler İçinde Test Eden Kağıt Hayatlar Kurtaracak

Kan grubunuzu biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız çeşitli sıkıntılar yaşamanız mümkün olabileceği gibi, acil kana ihtiyacı olan insanlara da yardım edemiyorsunuz demektir. Ancak yeni geliştirilen bir yöntem saniyeler içerisinde kan grubunuzu belirleyebiliyor.

Eğer daha önce hiç kan alıp vermediyseniz kan grubunuzu büyük ihtimalle bilmeniz de mümkün olmayabilir. Standart şartlar altında kan grubunu tespit etmek, laboratuvara git gel dahil 10 ile 15 dakika arasında bir zaman alabiliyor. Bu yöntemler artık değişiyor, kağıt bir şerit yardımıyla 30 saniyede kan grubu tespit edilebiliyor.

Bu yeni test yönteminde kullanılan kağıt, tamamen kan hücrelerinin üzerinde değişik kan gruplarında farklılık gösteren antijenlere odaklı. Antijenler genellikle protein ve polisakkarit yapısında canlı organizma kısımları ya da büyük moleküllü proteinler olarak tanımlanıyorlar. Bu kağıt şerit yöntemi A, B, AB ve 0 grubu kan antijenleri kan gruplarının tespit edilmesinde işe yarıyor. Henüz test aşamasında olan bu kağıt şeritler, 0 grubu kan tespitinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yapılan testlerde 3550 kan grubu üzerinde denenen ürün yüz de 99,9 başarılı olmuş, ancak bu noktada hataya mahal verilmemesi açısından çalışmalar devam ediyor. Kan gurubunu saptayan kağıt şeritler net sonucu 30 saniyede verebiliyorlar.

Ürünün daha net test sonuçları alındıktan sonra bir yıl içinde eczanelerde satılıyor olabileceği söyleniyor.

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