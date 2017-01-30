'Kan Lazım' Uygulaması ile Hayatlar Kurtulacak

Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim gören iki öğrenci tarafından geliştirilen Kan Lazım isimli uygulama, çevrenizdeki acil kan ihtiyaçlarını size gösteriyor ve kana ihtiyacı olanların hayatlarını kurtarmayı amaçlıyor.

Uygulamayı geliştirenlerden biri olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eftal Yurtseven, "kan ihtiyacı olanlar ile bağışta isteyenleri aynı platformda buluşturmaya karar verdiklerini" ve uygulamayu bu amaçla geliştirdiklerini belirtti. Serkan Özdemir ile birlikte geliştirdikleri bu uygulama ile kan bağışı oranlarını arttırmayı amaçladıklarını da söyleyen Yurtseven, uygulamaya kayıt olanlardan lokasyon, telefon, doğum tarihi, kan grubu gibi bilgiler istediklerini ve güvenliği sağlamak için de hastanelerden referans aldıklarını, kişi bilgilerini hastane dahil üçüncü kişiler ile paylaşmadıklarını vurguladı.

Kan Lazım uygulaması oldukça basit şekilde çalışıyor. Öncelikle bir form doldurarak uygulamaya üye oluyorsunuz. Ardından kan grubunuzu seçiyor ve bildirim almak istediğiniz zamanı belirliyorsunuz. Tüm bunları yaptıktan sonra eğer çevrenizde sizin kan grubunuza ihtiyaç duyulursa uygulama size bildirim gönderiyor ve kan ihtiyacı olan kişi ya da kişilerin bilgilerini sizinle paylaşıyor. Siz de bu bilgiler ışığında kan bağışı yaparak, bir kişinin hayata dönmesine yardımcı olabiliyorsunuz. Uygulamaya dair detayları hemen aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi, "indir" tuşuna basarak, uygulamayı hemen edinebilir ve çevrenizdeki hayatları kurtarabilirsiniz.

İndir Kan Lazım Android Android için Acil Kan Yardımı Bildirimi Uygulaması

İndir18.4 MB Kan Lazım iOS iOS için Acil Kan Yardım Bildirimi Uygulaması

Cilt Kanseri Teşhisinde Yapay Zeka Teknolojisi