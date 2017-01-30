Kan Lazım
Çevrenizde sizin kan grubunuza ihtiyaç duyulduğunda haberiniz olsun ve hayatlar kurtarın!
Kan Lazım, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışan ve acil kan ihtiyacını bildirim yoluyla size söyleyen bir uygulamadır.
Yine aynı isimli organizasyon tarafından geliştirilen Kan Lazım uygulaması, birok hayatı kurtarmaya şimdiden aday. Bu uygulama bir formu doldurduktan sonra üye oluyor ve sahip olduğunuz kan grubunu seçiyorsunuz. Sonrasında müsait olduğunuz saatleri, daha doğrusu bildirim almak istediğiniz zamanları belirtiyorsunuz. Tüm bu işlemlerden sonra ise uygulamaya bir daha işinizin düşmemesini umut ediyorsunuz.
Fakat çevrenizde istediğiniz bir olay olur ve acil olarak sizin kan grubunuza ihtiyaç duyulursa, Kan Lazım uygulaması size bildirim gönderiyor ve kanın lazım olduğu yere dair detayları sizinle paylaşıyor. Siz de tam olarak oraya intikal ederek, bir ya da birkaç kişinin hayatının kurtulmasını sağlayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android sürümü 4.4 ve üzeri.
- Üretici:
- Kan Lazım
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