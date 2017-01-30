?     Geri Bildirim
Kan Lazım
TamindirMobilSağlıkKan Lazım - IOS Için Acil Kan Yardım Bildirimi Uygulaması

Kan Lazım

(iOS)
Kan Lazım İndir Hemen İndir

18.4 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Kan Lazım
Kan Lazım
Kan Lazım
Kan Lazım
Kan Lazım

Sizin kan grubunuza ihtiyaç duyulduğunda haberiniz olsun ister misiniz?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 1 saat önce

Kan Lazım, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir tür kan yardımı uygulamasıdır. 

Her gün kan eksikliğinden üç kişinin yaşamını yitirdiği ülkemizde, son günlerde yapıla gelmiş en iyi uygulamalardan bir tanesi karşımızda duruyor. Kan Lazım ile çevrenizdeki hastanelerde, sizin kan grubunuzdan kana ihtiyaç duyulduğunda size haber verecek olan bu uygulama ile onlarca kişinin hayatını kurtarmanız mümkün.

Bunun için uygulamayı indiriyor ve bir form dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra üyelik işlemlerini yapıyor ve kan grubunuzu belirtiyorsunuz. Ardından kan vermeye uygun olabileceğiniz vakitleri ve bildirim almak istediğiniz zamanları seçiyorsunuz.

Tüm bu seçimleri yaptıktan sonra uygulama ihtiyaç olması halinde size bildirim gönderiyor ve kan ihtiyacının olduğu yer size tam olarak gösteriliyor. Böylece durumun aciliyetine göre kan vermeye gidebiliyorsunuz. 

Kan Lazım için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri.
Üretici:
Kan Lazım
Kan Lazım QR Kodu Okutarak İndir

Sağlık Popülerleri

  1. Adımsayar
    AdımsayariPhone ve iPad için Adım Sayma Uygulaması
  2. Su Hatırlatıcı
    Su HatırlatıcıiPhone ve iPad için Düzenli Su İçme Hatırlatıcısı
  3. Blood Pressure
    Blood PressureiPhone ve iPad için Medikal Uygulama
  4. MyFitnessPal
    MyFitnessPaliPhone ve iPad için Diyet ve Egzersiz Uygulaması
  5. MHRS Mobil
    MHRS MobiliPhone ve iPad İçin Hastane Randevu Alma Uygulaması

Kan Lazım Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster