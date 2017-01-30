Kan Lazım, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir tür kan yardımı uygulamasıdır.

Her gün kan eksikliğinden üç kişinin yaşamını yitirdiği ülkemizde, son günlerde yapıla gelmiş en iyi uygulamalardan bir tanesi karşımızda duruyor. Kan Lazım ile çevrenizdeki hastanelerde, sizin kan grubunuzdan kana ihtiyaç duyulduğunda size haber verecek olan bu uygulama ile onlarca kişinin hayatını kurtarmanız mümkün.

Bunun için uygulamayı indiriyor ve bir form dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra üyelik işlemlerini yapıyor ve kan grubunuzu belirtiyorsunuz. Ardından kan vermeye uygun olabileceğiniz vakitleri ve bildirim almak istediğiniz zamanları seçiyorsunuz.

Tüm bu seçimleri yaptıktan sonra uygulama ihtiyaç olması halinde size bildirim gönderiyor ve kan ihtiyacının olduğu yer size tam olarak gösteriliyor. Böylece durumun aciliyetine göre kan vermeye gidebiliyorsunuz.