Kan Lazım(iOS)
Sizin kan grubunuza ihtiyaç duyulduğunda haberiniz olsun ister misiniz?
Kan Lazım, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir tür kan yardımı uygulamasıdır.
Her gün kan eksikliğinden üç kişinin yaşamını yitirdiği ülkemizde, son günlerde yapıla gelmiş en iyi uygulamalardan bir tanesi karşımızda duruyor. Kan Lazım ile çevrenizdeki hastanelerde, sizin kan grubunuzdan kana ihtiyaç duyulduğunda size haber verecek olan bu uygulama ile onlarca kişinin hayatını kurtarmanız mümkün.
Bunun için uygulamayı indiriyor ve bir form dolduruyorsunuz. Formu doldurduktan sonra üyelik işlemlerini yapıyor ve kan grubunuzu belirtiyorsunuz. Ardından kan vermeye uygun olabileceğiniz vakitleri ve bildirim almak istediğiniz zamanları seçiyorsunuz.
Tüm bu seçimleri yaptıktan sonra uygulama ihtiyaç olması halinde size bildirim gönderiyor ve kan ihtiyacının olduğu yer size tam olarak gösteriliyor. Böylece durumun aciliyetine göre kan vermeye gidebiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri.
- Üretici:
- Kan Lazım
Sağlık Popülerleri
- AdımsayariPhone ve iPad için Adım Sayma Uygulaması
- Su HatırlatıcıiPhone ve iPad için Düzenli Su İçme Hatırlatıcısı
- Blood PressureiPhone ve iPad için Medikal Uygulama
- MyFitnessPaliPhone ve iPad için Diyet ve Egzersiz Uygulaması
- MHRS MobiliPhone ve iPad İçin Hastane Randevu Alma Uygulaması
Kan Lazım Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı