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Kanyon
TamindirMobilYaşamKanyon - Android İçin Kanyon Mobil Uygulaması

Kanyon

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon
Kanyon

Etkinlikler, mağazalar, restoranlar, sinema... Kanyon'un renkli dünyasında sizleri bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

Kanyon, en eğlenceli etkinlikler, popüler restoranlar, vizyon filmleri, özel fırsatlar sunan mağazalar ve daha fazlasını içerisinde barındıran Kanyon’un mobil uygulaması. Tüm yeniliklerden anında haberdar olabilmek, size özel öneriler almak için uygulamayı Android telefonunuza indirmenizi öneririm.

Alışveriş noktasında birçok popüler markanın en çok satan ve yepyeni ürünlerini bulabildiğiniz, sevdiklerinizle katılabileceğiniz eğlenceli etkinlikler, sinema ve tiyatro tutkunlarına özel gösteriler, birbirinden leziz ve her yaştan her beslenme tarzına özel menüler ve çok daha fazlasını ziyaretçilerine sunan Kanyon alışveriş merkezinin yenilenen mobil uygulaması, kişiselleştirilebilir arayüz sunuyor. Kayıt esnasında yaptığınız seçimlere göre etkinlik, sağlık önerileri sunuluyor.

Facebook hesabınızla giriş yaparak kullanmaya başlayabildiğiniz yeni Kanyon mobil uygulamasında neler mi sizleri bekliyor:

  • Güncel Kanyon etkinliklerini öğrenin.
  • Sinema sever olarak Kanyon’da yer alan Cinemaximum sinemalarında gösterimde olan filmlerini takip edin.
  • Spor etkinlikleri ve yiyecek önerileri alın. Adım sayar özelliğiyle gün içinde aktiflik düzeyinizi takip edin.
  • Kanyon mağazaları hakkında bilgi alın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Senfonico
Kanyon QR Kodu Okutarak İndir

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