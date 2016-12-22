Kanyon, en eğlenceli etkinlikler, popüler restoranlar, vizyon filmleri, özel fırsatlar sunan mağazalar ve daha fazlasını içerisinde barındıran Kanyon’un mobil uygulaması. Tüm yeniliklerden anında haberdar olabilmek, size özel öneriler almak için uygulamayı Android telefonunuza indirmenizi öneririm.

Alışveriş noktasında birçok popüler markanın en çok satan ve yepyeni ürünlerini bulabildiğiniz, sevdiklerinizle katılabileceğiniz eğlenceli etkinlikler, sinema ve tiyatro tutkunlarına özel gösteriler, birbirinden leziz ve her yaştan her beslenme tarzına özel menüler ve çok daha fazlasını ziyaretçilerine sunan Kanyon alışveriş merkezinin yenilenen mobil uygulaması, kişiselleştirilebilir arayüz sunuyor. Kayıt esnasında yaptığınız seçimlere göre etkinlik, sağlık önerileri sunuluyor.

Facebook hesabınızla giriş yaparak kullanmaya başlayabildiğiniz yeni Kanyon mobil uygulamasında neler mi sizleri bekliyor: