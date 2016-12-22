Kanyon, birçok restoran, kafe, bar, sinema salonu ve spor salonlarını içerisinde bulunduran alışveriş merkezi Kanyon’a sıklıkla gidenlerin veya keşfetmek isteyenlerin ihtiyaç duyacağı mobil uygulama. Dünyanın en çok tercih edilen markalarının satışta olduğu mağazalardan lüks restoranlara, eğlence mekanlarından spor aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz salonlara her şey Kanyon’un renkli dünyasında. iPhone'unuza hemen indirip Kanyon'un yenilenen dünyasını keşfedin.

Yenilenen Kanyon mobil uygulaması tamamen kişiye özel diğer deyişle kişiselletirilebilir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Başlangıçta yaptığınız seçimlere bağlı olarak ilginizi çekecek etkinlik ve fırsatlardan öncelikli olarak haberdar ediliyorsunuz. Dilerseniz Radyo Kanyon’un internet üzerinden yayın yapan radyo kanalını arka planda açıp uygulama içeriklerine göz atabilirsiniz. İçerik demişken Kanyon uygulamasında sadece Kanyon mağazalarındaki kampanya ve indirimleri veya güncel Kanyon etkinliklerini takip etmiyorsunuz; Cinemaximum sinemalarında gösterimde olan filmleri ve seanslarını takip etme, sağlıklı ve fit kalmanızı sağlayan leziz menü önerileri alma ve adım sayar özelliğini kullanarak attığınız adımı kaydetme ve diğer kullanıcılarla karşılaştırma şansına da sahipsiniz.

Kanyon mobil uygulaması ile;