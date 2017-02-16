Kapalı Mekanlarda Sigara İçenleri İhbar Edebileceğiniz 'Yeşil Dedektör' ile Tanışın

Kapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanması pek çok kişi tarafından eleştirilse de, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Sigara ile mücadele kapsamında devlet tarafından yapılan denetlemeler her geçen gün artırılıyor ve şimdi de dijital denetim uygulamasına geçiliyor. Sağlık Bakanlığı'nınyeni yılda yarı kapalı alanlarda da sigara yasağı getirmesinin ardından, dünyada ilk kez sigarayla mücadelede dijital denetim başlayacak.

Bilmeyenler için hatırlatalım, sigarayla mücadele uzun süredir devam etmesine rağmen, yarı kapalı alanlarda sigara içilmesine izin veriliyordu. Bunun şartları elbette vardı ama denetim konusunda zayıf kalınıyordu. Ardından Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında yarı kapalı mekanlarda sigara içiminin de yasaklandığını duyurdu. Böylelikle restoran, kafe ve benzeri işletmelerde sigara içenler için oluşturulan bölümler de yasak kapsamına girdi.

Yeşilay ile Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemenin yürütülmesine katkı vermek için şimdilerde ortak bir çalışma yürütüyor. 'Dijital denetim uygulaması' adı verilen projede, bulundukları mekanlarda sigara içilmesinden rahatsız olan vatandaşlar, gönüllü denetmen olarak görevlendirecek.

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "yeşil dedektör" adını verdikleri sistem için Sabah gazetesine konuştu. İstanbul'da pilot çalışmanın başladığını belirten Prof. Dr. Öztürk, birkaç ay içerisinde tüm Türkiye'de sistemin etkin olarak kullanılacağını söyledi. Cep telefonlarında ya da bilgisayarlara ücretsiz yüklenen Yeşil Dedektör uygulaması doğrudan Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattı ile bağlantılı olacak.

Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

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