Karakartal
Beşiktaş hakkında her şey bu uygulamada.
Karakartal, Beşiktaş haberleri, Beşiktaş maçları canlı skor, Beşiktaş güncel kadro, Beşiktaş videoları kısacası Beşiktaş hakkında her şeyi içeren Android uygulaması. Sporx’in geliştirdiği Beşiktaş taraftar uygulamasında siyah beyaz renklere gönül vermiş fanatiklerin merak edeceği her şey mevcut. Üstelik ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz.
Beşiktaş JK’nin mobil platformda resmi uygulaması bulunuyor ancak Sporx’in ücretsiz sunduğu Karakartal taraftar uygulaması çok daha zengin içeriğe sahip. Röportajları da içerisine alan güvenilir haberler (haberlere yorum gönderebiliyorsunuz), takımın yeni ve nostalji videoları, puan durumu, fikstür, canlı skor, canlı maç anlatımı, güncel kadro dahil Beşiktaş hakkında her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Sporx Development Team
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