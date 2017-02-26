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Karakartal
TamindirMobilSporKarakartal - Android İçin Beşiktaş Uygulaması

Karakartal

Karakartal İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Karakartal
Karakartal
Karakartal
Karakartal
Karakartal
Karakartal

Beşiktaş hakkında her şey bu uygulamada.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Karakartal, Beşiktaş haberleri, Beşiktaş maçları canlı skor, Beşiktaş güncel kadro, Beşiktaş videoları kısacası Beşiktaş hakkında her şeyi içeren Android uygulaması. Sporx’in geliştirdiği Beşiktaş taraftar uygulamasında siyah beyaz renklere gönül vermiş fanatiklerin merak edeceği her şey mevcut. Üstelik ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz.

Beşiktaş JK’nin mobil platformda resmi uygulaması bulunuyor ancak Sporx’in ücretsiz sunduğu Karakartal taraftar uygulaması çok daha zengin içeriğe sahip. Röportajları da içerisine alan güvenilir haberler (haberlere yorum gönderebiliyorsunuz), takımın yeni ve nostalji videoları, puan durumu, fikstür, canlı skor, canlı maç anlatımı, güncel kadro dahil Beşiktaş hakkında her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Sporx Development Team
Karakartal QR Kodu Okutarak İndir

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