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Karakartal
TamindirMobilSporKarakartal - IPhone İçin Beşiktaş JK Uygulaması

Karakartal

(iOS)
Karakartal İndir Hemen İndir

42 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Karakartal
Karakartal
Karakartal
Karakartal

Haberler, nostalji videoları, canlı maç anlatımı, puan durumu... Her şey taraftar uygulamasında.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Karakartal, Beşiktaş JK taraftarlarına özel hazırlanmış zengin içerikli mobil uygulamalardan biri. Sporx’in geliştirdiği Beşiktaş takımı taraftar uygulamasında Beşiktaş haberlerinden videolarına, Beşiktaş maçları canlı anlatımından puan durumu ve fikstüre her şey mevcut.

Siyah beyaz renklere gönül bağlamış taraftarlarda biriyseniz Karakartal, iPhone’unuza indirebileceğiniz en iyi uygulama.

Güvenilir kaynaklardan spor haberleri, röportajlar, maç ve idmanlardan galeriler, yeni ve nostalji videolar, puan durumu, canlı skor, tüm resmi maçların canlı anlatımı, isteğe göre seçilebilen anlık bildirimler, yorumlarım ve favoriler özel sayfası Karakartal uygulamasının ne derece zengin içeriğine sahip olduğuna dair bir fikir oluşturmuştur kafanızda.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Sporx Development Team
Karakartal QR Kodu Okutarak İndir

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