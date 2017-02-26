Karakartal, Beşiktaş JK taraftarlarına özel hazırlanmış zengin içerikli mobil uygulamalardan biri. Sporx’in geliştirdiği Beşiktaş takımı taraftar uygulamasında Beşiktaş haberlerinden videolarına, Beşiktaş maçları canlı anlatımından puan durumu ve fikstüre her şey mevcut.

Siyah beyaz renklere gönül bağlamış taraftarlarda biriyseniz Karakartal, iPhone’unuza indirebileceğiniz en iyi uygulama.

Güvenilir kaynaklardan spor haberleri, röportajlar, maç ve idmanlardan galeriler, yeni ve nostalji videolar, puan durumu, canlı skor, tüm resmi maçların canlı anlatımı, isteğe göre seçilebilen anlık bildirimler, yorumlarım ve favoriler özel sayfası Karakartal uygulamasının ne derece zengin içeriğine sahip olduğuna dair bir fikir oluşturmuştur kafanızda.