Karayip Korsanlarının Yeni Filmiyle Beraber Mobil Oyunu da Geliyor

Karayip Korsanları, 2003 yılından bu yana mistik aksiyon macera filmleri ile beyaz perdelerde bizi heyecandan heyecana sürüklüyordu. 2017 yılında beyaz perdeye yeniden dönen serin yeni bir Karayip Korsanları mobil MMO'su da Filmle beraber oyun severleri mutlu edecek.

26 Mayıs tarihinde gösterime girecek olan Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı filmi ile beraber, hem MMO hem de strateji ögelerini bir potada bütünleştiren yeni bir mobil oyunu da duyurulacak.

Oyunda elbette Korsan Jack Sparrow, Will Turner, Kaptan Barbossa ve Elizabeth Swann gibi filmdeki ikonik karakterleri oynanabilecek. En azından bu karakterler şimdilik onaylanan kahramanlar olarak açıklandılar.

Oyunun adı Pirates of the Caribbean: Tides of War olarak konuşuluyor. Oyun Güney Koreli oyun yapımcısı JoyCity'den geliyor. Oyunun temel amacı düşmanlarla savaşırken gemiler inşa ederek filomuzu güçlendirmek, deniz canavarlarına ve benzer mistik tehlikelerle mücadele etmek ve önceden bize verilmiş görevleri tamamlamak olacak.

İlk olarak Android platformuna gelecek olan oyun ilk satın alındığında oyuncular hedeflenen bölümleri tamamladıklarında 2.000 altın ödül kazanacaklar. Oyunun çıkış tarihinin de Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı filmi ile eş zamanlı olacağı konuşuluyor.

Yeni filmin en son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.