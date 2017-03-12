Kargo Takibi uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden kargonuzun hareketlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

İnternetten bir sipariş verdiğinizde ya da bir arkadaşınız veya aile bireyleriniz tarafından gönderilen paketlerinizi beklerken, kargonun durumunu merak ediyor olabilirsiniz. Birçok kargo firmasını destekleyen ve bu sayede kargonuzun takip numarasını yazdıktan sonra gönderiniz hakkındaki tüm bilgileri tek bir platform üzerinden hızlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Kargo şirketi, kargo takip numarası, başlık ve not gibi bilgileri uygulamadaki sorgulama ekranına yazdıktan sonra, birden fazla kargonuzu tek bir ekrandan takip edebilmeniz mümkün.

Uygulamada yer alan barkod okuyucu özelliği de, kargo şirketinin takip numarasını barkodlara işlediği durumlarda oldukça işinize yarıyor diyebilirim. Sürekli güncellenen ve yeni kargo şirketlerinin de eklendiği Kargo Takibi uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulamada yer alan kargo şirketleri; Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, UPS Türkiye, UPS i-parcel, PTT Yurtiçi, PTT Yurtdışı, PTT Telgraf, Cainiao, Qexpress, Ekart Logistics, SMSA Express, Aliexpress Standart Shipping.