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Kargo Takibi
TamindirMobilYaşamKargo Takibi - Android Için Kargo Takip Uygulaması

Kargo Takibi

Kargo Takibi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kargo Takibi
Kargo Takibi
Kargo Takibi
Kargo Takibi

Kargo Takibi uygulamasıyla kargonuzun hareketlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 53 saniye önce

Kargo Takibi uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden kargonuzun hareketlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.

İnternetten bir sipariş verdiğinizde ya da bir arkadaşınız veya aile bireyleriniz tarafından gönderilen paketlerinizi beklerken, kargonun durumunu merak ediyor olabilirsiniz. Birçok kargo firmasını destekleyen ve bu sayede kargonuzun takip numarasını yazdıktan sonra gönderiniz hakkındaki tüm bilgileri tek bir platform üzerinden hızlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Kargo şirketi, kargo takip numarası, başlık ve not gibi bilgileri uygulamadaki sorgulama ekranına yazdıktan sonra, birden fazla kargonuzu tek bir ekrandan takip edebilmeniz mümkün.

Uygulamada yer alan barkod okuyucu özelliği de, kargo şirketinin takip numarasını barkodlara işlediği durumlarda oldukça işinize yarıyor diyebilirim. Sürekli güncellenen ve yeni kargo şirketlerinin de eklendiği Kargo Takibi uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulamada yer alan kargo şirketleri; Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, UPS Türkiye, UPS i-parcel, PTT Yurtiçi, PTT Yurtdışı, PTT Telgraf, Cainiao, Qexpress, Ekart Logistics, SMSA Express, Aliexpress Standart Shipping.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Rex Software Inc.
Kargo Takibi QR Kodu Okutarak İndir

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