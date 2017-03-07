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Karlov Suikastı Failinin Telefonunu Açmak İçin Devreye Apple Girebilir

Karlov Suikastı Failinin Telefonunu Açmak İçin Devreye Apple Girebilir

Rus Büyükelçi Karlov suikastını gerçekleştiren katilin cep telefonunun şifresinin henüz kırılamaması üzerine, Apple'ın İstanbul Şişli'deki temsilciliğinden yardım istendiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve  Rus makamları ile ortak yürütülen soruşturmada zanlının bir arkadaşına ait olduğu öğrenilen Apple marka bilgisayarda inceleme yapıldı. Bu inceleme sonucunda katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikasttan önce 9 Aralık 2016'dan başlayarak sosyal medyadan Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili araştırma yapmaya başladığı anlaşıldı.

Saldırgan önce mesajlar silmişti

Araştırma, Altıntaş'ın aynı bilgisayardan ve iPhone 4S marka cep telefonundan Gmail'ine girdiği de belirlendi. Failin Gmail adresindeki mesajları sildiği, Twitter ve Facebook hesabını kapattığı da ortaya çıktı. Telefonun da şifreli olduğu saptandı. Bu saptamalar üzerine,  iPhone 4S telefonun şifresinin kırılması için Apple'ın İstanbul Şişli'deki Türkiye temsilciliğine başsavcılık bir yazı gönderdi ve Altıntaş'ın telefonun şifresinin açılmasının önemli olduğu, içerisindeki bilgilerin önem arz ettiğini arz etti.

Başsavcılık Gmail, Twitter ve Facebook hesaplarını da incelenebilmesi için ABD Adalet Bakanlığı Federal Soruşturma Bürosu Hukuk Ataşesi Micheal Hickok ile bir toplantı yaptı ve Hickok'tan destek sözü aldı.

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Yazar: - 07.03.2017

Karlov Suikastı Failinin Telefonunu Açmak İçin Devreye Apple Girebilir İçin Yorum Yaz

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