Karşıyaka e-Spor Sahasına Giriş Yapıyor

Türkiye'nin ve İzmir'in en köklü spor kulüplerinden bir tanesi olan Karşıyaka, yaptığı açıklama ile e-Spor branşı için ilk adımları attığını duyurdu. Şu an için hangi oyun veya oyunlar için kadro kurulacağı bilinmezken, ayrıntılı açıklamaların yakında gelmesi bekleniliyor.

1912 yılında İzmir'de kurulan ilk spor kulübü olarak hayatına başlayan Karşıyaka, günümüzde sekiz farklı spor branşında faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle futbol ve basketbol branşlarında aldıkları başarılarla ön plana çıkan kulüp, 2014-2015 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligini kazanarak, unutulması zor bir başarının altına imza atmıştı. Bu başarılarını e-Spor alanında da sürdürmek isteyen takım, e-Spor branşını kurduğunu açıkladı.

"Spor kulüpleri bazında Türkiye'nin sayılı, İzmir'in ise ilk ve tek E-spor branşına sahip kulübü olmamıza artık çok az kaldı. Uzun süren alt yapı çalışmaları sonucu, Karşıyakamız artık e-Spor alanına giriş yapıyor....Yeni kupalara emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde bir açıklama yayınlayan kulüp, yakında kuracağı yeni takımlarla birlikte birkaç farklı alanda e-Spor içerisinde yer alacağının da ilk sinyallerini vermiş oldu. Yapılan o resmi açıklama ve takımın Facebook sayfası ise şöyle:

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