Kaspersky Antivirus & Security
Kaspersky Antivirus & Security ile Android cihazlarınızın güvenliğini en üst noktada tutabilirsiniz.
Kaspersky Antivirus & Security uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanızı sağlıyor.
Kaspersky Lab tarafından sunulan uygulama, Android cihazlarınızdaki tüm verilerinizi virüsler, casus yazılımlar, trojanlar ve benzer tehditlere karşı koruyabilmenizi sağlıyor. Aramalar, SMS’ler ve kişileri koruma, online bankacılık işlemlerinizi güvende tutma, istenmeyen aramaları ve mesajları engelleme, web site filtreleme ve kaybolan cihazlarınızı bulma gibi oldukça işe yarar özellikler sunan Kaspersky Antivirus & Security uygulaması mutlaka cihazlarınızda bulunması gereken uygulamalardan biri.
Uygulama özellikleri:
- Kayıp cihazınızı bulma,
- Kişisel verilerinizi koruma,
- İstenmeyen aramalar ve mesajları engelleme,
- Tehlikeli siteleri engelleme,
- Android Wear kontrolü,
- Reklamsız.
Eğer sizin de Android cihazlarınızda korumaya ihtiyacınız varsa Kaspersky Antivirus & Security uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca; 30 gün boyunca uygulamanın premium özelliklerden faydalanabiliyor, bu süre sonunda ücretsiz sürümü kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Kaspersky Lab
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