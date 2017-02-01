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Kaspersky Çalışanına Vatan Hainliği Suçlaması

Kaspersky

Bilişim sektörü söz konusu olduğunda, dikkatli olunması gereken en önemli konu güvenlik olarak bilinir. Güvenlik konusuna özellikle kamu kuruluşları dahil olduğunda kişilere ciddi suçlamalar atılabiliyor. Kaspersky Lab'da siber soruşturma sorumlusu Ruslan Stoyanov'un başına da gelmeyen kalmadı. Stoyanov, Rusya'da vatan hainliği ile suçlanarak tutuklandı.

Rus Devlet Güvenlik Servisi (FSB), Rusya merkezli sanal güvenlik firması Kaspersky Lab'deki siber soruşturma sorumlusu Ruslan Stoyanov'u vatan hainliği ile suçluyor. Neden tutuklandığı biraz gizemli olan Stoyanov'un Rus hackerlara yardım ettiği düşünülüyor. Hatırlayacak olursanız, ABD Başkanlık Seçimleri'nde Amerikan istihbarat servisleri, Rusya'yı ABD seçimlerine müdahele etmekle suçlamıştı. Siber saldırı yaptığı iddia edilen Ruslar, Donald Trump'a yardım etmekle itham ediliyordu.

İnternet ve Rus güvenlik servisleri hakkında araştırmalar yapan Andrei Soldatov, "daha önce böyle bir şey görmedik" diye konuşuyor. Stoyanov’un daha önce çalışmış olduğu yerler arasında 2000’li yıllarda görev yaptığı Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Siber Suçlar Birimi de bulunuyor.

Stoyanov'un tutuklandığını doğrulayan Kaspersky Lab, soruşturmanın bireysel olduğunu, şirket ile bir ilgisi olmadığını duyurdu. Açıkçası tutuklanma nedeni hala gizemini koruyor. 

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Siber Güvenlik Uzmanından 'Bu Hataya Düşmeyin!' Uyarısı

Siber Güvenlik Milli Olmadıkça Güvende Olmamız Mümkün Değil!

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Yazar: - 01.02.2017

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