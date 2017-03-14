Kategorilerine Göre En Çok Trafik Alan 100 İnternet Sitesi
Dünya genelinde sanılanın aksine, ilk 100 arasına giren web siteleri ağırlıklı olarak ABD menşeli. Bunu VisualCapitalist'in oldukça detaylı infografiğinden de anlamak mümkün.
Yaklaşık olarak tüm internette 11 milyardan fazla web sitesi var. Ancak internet üzerindeki tüm trafik, 100 önemli web sitesinin üzerinde yoğunlaşıyor. VisualCapitalist.com un "internetin 100 hükümdarı" başlıklı haberinden de görüntülüyebilmek mümkün. Ayda 28 milyar trafik alan Google ve 20,5 milyar trafik çekmeyi başaran YouTube bu milyarlarca web sitesinin arasından süratle sıyrılarak başa güreşmeyi başarıyorlar. Tamam, "Google bir arama motoru" diyebilirsiniz, peki ya YouTube başka bir şey mi? İlk 100'ün içinde elbet trafik yoğunluğu bakımından arama motorlarının olması doğal. Ancak infografik sandığınızdan daha detaylı. İşin içinde sadece arama motorları yok.
Aşağıdaki infografik şu kategorilerden oluşuyor.
- Arama motorları
- İnformatik veri tabanları
- Yayın servisleri
- Web ve Dosya hosting siteleri
- Sosyal medya platformları
- Web portalleri
- E-posta servisleri
- Oyun siteleri
- Spor siteleri
- Sosyal ve Aktüel haber siteleri
- Perakende alışveriş siteleri
- Teknoloji siteleri
- Bankalar
- Pornografik siteler
- Torrent siteleri
- Reklam networkleri
Birden yüze kadar detaylı bir şekilde kategoriye ayrılarak sıralanan tüm "hükümdarlar" listesi için aşağıdaki resme tıklayın.