Kategorilerine Göre En Çok Trafik Alan 100 İnternet Sitesi

Dünya genelinde sanılanın aksine, ilk 100 arasına giren web siteleri ağırlıklı olarak ABD menşeli. Bunu VisualCapitalist'in oldukça detaylı infografiğinden de anlamak mümkün.

Yaklaşık olarak tüm internette 11 milyardan fazla web sitesi var. Ancak internet üzerindeki tüm trafik, 100 önemli web sitesinin üzerinde yoğunlaşıyor. VisualCapitalist.com un "internetin 100 hükümdarı" başlıklı haberinden de görüntülüyebilmek mümkün. Ayda 28 milyar trafik alan Google ve 20,5 milyar trafik çekmeyi başaran YouTube bu milyarlarca web sitesinin arasından süratle sıyrılarak başa güreşmeyi başarıyorlar. Tamam, "Google bir arama motoru" diyebilirsiniz, peki ya YouTube başka bir şey mi? İlk 100'ün içinde elbet trafik yoğunluğu bakımından arama motorlarının olması doğal. Ancak infografik sandığınızdan daha detaylı. İşin içinde sadece arama motorları yok.

Aşağıdaki infografik şu kategorilerden oluşuyor.

Arama motorları

İnformatik veri tabanları

Yayın servisleri

Web ve Dosya hosting siteleri

Sosyal medya platformları

Web portalleri

E-posta servisleri

Oyun siteleri

Spor siteleri

Sosyal ve Aktüel haber siteleri

Perakende alışveriş siteleri

Teknoloji siteleri

Bankalar

Pornografik siteler

Torrent siteleri

Reklam networkleri

Birden yüze kadar detaylı bir şekilde kategoriye ayrılarak sıralanan tüm "hükümdarlar" listesi için aşağıdaki resme tıklayın.