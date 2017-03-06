Katil USB Flaş Bellekler Geri Döndü, Artık Daha Çok Can Yıkıyorlar

Yaklaşık 5 ay kadar önce Tamindir.com sayfalarında Dikkat, PC Katili USB Flaş Bellekler Bilgisayarları Yakıyor haberimizde bahsettiğimiz, ilave edildikleri yüksek voltaj vererek kızartan USB flaş bellekler daha gelişmiş sürümleriyle geri döndüler.

Yeni sürümleri daha "can yakıcı" özelliklere sahip olan USB Killer bellekler akıllı telefon, bilgisayar, Smart TV, araba ya da uçak içi eğlence sistemlerine aşırı yükleme yaparak bozma özelliğine sahip, USB Killer V3 adı verilen yeni bellekler 50 dolara satılıyorlar. Bu yeni sürümler eski (V2) sürümlerine göre daha fazla (1.5 misli) akım verebiliyorlar. Kendi kendilerini bu akımdan koruyabiliyorlar ve çıplak elle tutulduğunda insanlara zarar vermeme özelliklerini de korumaya devam ediyorlar.

Bu katil cihazı artık normal USB belleklerden ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Simsiyah renkte olan ve üzerinde hiçbir işaret veya bilgi taşımayan cihazlar yanlarında micro USB, USB Type-C ve Lightning cihazlara da uyabilen adaptörler taşıyorlar. Kısaca USB Killer hedef aldığı cihaz ve platformları oldukça genişletmiş. Üstelik bu adaptörlere de 15 dolar para talep ediyor.

Yeni sürüm USB Killer bellekler gerçekten kötü niyetli insanların hainlik yapmak için her fırsatı değerlendirebileceğinin de bir ispatı gibi. Bilmediğiniz tanımadığınız dükkanlardan ya da satıcılardan alacağınız ucuz USB’lere pek bulaşmamanızı tavsiye ediyoruz.

Dikkat, PC Katili USB Flaş Bellekler Bilgisayarları Yakıyor