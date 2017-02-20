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Katılım Mobil
TamindirMobilFinansKatılım Mobil - Android Için Bankacılık Uygulaması

Katılım Mobil

Katılım Mobil İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Katılım Mobil
Katılım Mobil
Katılım Mobil
Katılım Mobil
Katılım Mobil

Katılım Mobil uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Ziraat Bankası’ndaki katılım hesaplarınızı yönetebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Katılım Mobil uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Ziraat Bankası’ndaki katılım hesaplarınızı yönetebilirsiniz.

Ziraat Bankası’nda katılım hesabınız varsa ve çeşitli işlemlerinizi şubeye veya ATM’ye gitmeden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız Katılım Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi ek bir ücret ödemeden bulunduğunuz her yerde gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, size en yakın Ziraat Katılım Şubesi’ni ve ATM’leri harita üzerinden görebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.

Piyasa bilgilerine de anlık olarak ulaşabileceğiniz Katılım Mobil uygulaması, akerdeon sayfa yapısı sayesinde işlemlerinizi tek bir ekran üzerinden yapabilmenizi de sağlıyor. Oldukça kolay kullanım imkanı sunan ve bankacılık işlemlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayan Katılım Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri;

  • Hesap açma,
  • En yakın Ziraat Katılım Şubesi ve ATM’ler,
  • Finansal veriler,
  • Akerdeon sayfa yapısı,
  • Hızlı ve kolay işlem imkanı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Ziraat Bankası
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