Katılım Mobil
Katılım Mobil uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Ziraat Bankası’ndaki katılım hesaplarınızı yönetebilirsiniz.
Katılım Mobil uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan Ziraat Bankası’ndaki katılım hesaplarınızı yönetebilirsiniz.
Ziraat Bankası’nda katılım hesabınız varsa ve çeşitli işlemlerinizi şubeye veya ATM’ye gitmeden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız Katılım Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi ek bir ücret ödemeden bulunduğunuz her yerde gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, size en yakın Ziraat Katılım Şubesi’ni ve ATM’leri harita üzerinden görebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.
Piyasa bilgilerine de anlık olarak ulaşabileceğiniz Katılım Mobil uygulaması, akerdeon sayfa yapısı sayesinde işlemlerinizi tek bir ekran üzerinden yapabilmenizi de sağlıyor. Oldukça kolay kullanım imkanı sunan ve bankacılık işlemlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayan Katılım Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri;
- Hesap açma,
- En yakın Ziraat Katılım Şubesi ve ATM’ler,
- Finansal veriler,
- Akerdeon sayfa yapısı,
- Hızlı ve kolay işlem imkanı.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Ziraat Bankası
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