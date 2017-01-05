Kayıt Dışı Elektrik Kullanımına Karşı Şifreli Sayaç Sistemi Geliyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, kesintisiz olarak elektrik tedariğini sağlamak ve kayıt dışı kullanımın önüne geçmek adına yürüttükleri teknolojik çalışmaları anlatırken, "Sayaçlar üzerine şifreleme fonksiyonunu ekliyoruz, sistem 2017 sonunda devreye alınacak." dedi. Bunun öncesinde de 150 bini aşan aboneye akıllı sayaç tesis edilmişti.

Mevcut akıllı sayaçlar üzerine şifreleme fonksiyonunun da eklenmesi ile kayıt dışı elektrik kullanımını ortadan kaldırmak hedeflenirken, Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi’nde tüketilen elektriğin yüzde 70’inin kayıt dışı olduğu ifade edildi. Faturalandırılan elektrik tüketiminin yüzde 20 kadarının tahsil edilemediğini belirtilirken, bu bölgenin Türkiye’nin ortalama elektrik tüketiminden 3 kat daha fazla elektrik tükettiği de saptandı. Ayrıca bölgedeki elektrik kullanımının yaz ve kış aylarında ikiye katlandığını belirten DEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Atalay şöyle konuştu,"Yatırımlarımızın önemli bir kısmı kayıt dışı kullanımı önlemeye yönelik geliştirdiğimiz teknoloji projelerine gidiyor. ABD’li Oracle firması ve çözüm ortaklarıyla çok büyük bir proje başlattık. 100'ün üzerinde mühendis Diyarbakır'da Ar-Ge çalışması yapıyor. Bölgede 150 binin üzerinde aboneyi akıllı şebekeye bağladık. Şu an, oransal olarak Türkiye’nin en büyük akıllı şebeke ağı Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde bulunuyor. Yavaş yavaş sahada yeşil alan dediğimiz mahalleler oluşturuyoruz. Bu mahallelerde sayaçların tamamını uzaktan okuyabiliyoruz, ölçümlerini yapabiliyoruz."

Atalay, bu şekilde teknolojik yatırımlarla bir mahallenin ne kadar kayıt dışı kullandığını, bu kullanımın hangi binada ve abone tarafından gerçekleştirildiğini belirleyebildiklerini de söyledi. DEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, entegre bir bilişim altyapısı içerisinde dünyanın en gelişmiş sistemini kurduklarını, kurulacak sistemin fonksiyonel anlamda dünyada başka herhangi bir dağıtım altyapısında olmadığını da dikkat çekerek, "Bu sistemin içerisinde müşteri ilişkileri yönetimi, faturalama, operasyonel yönetim sistemleri, ölçü yönetim sistemi, SCADA, kesinti ve iş gücü yönetimi, varlık yönetimi gibi birçok alt fonksiyonların yanı sıra uç birim olarak akıllı haberleşmeli sayaçlar var. Bu sayaçlar üzerine şifreleme fonksiyonunu da ekliyoruz, Ar-Ge ekiplerimiz bu sistemi 2017 sonu devreye alacaklar" dedi.

Geliştirilen yeni şifreli sayaç sistemi ile bilinen kayıt dışı elektrik kullanımı yöntemlerinin tamamının önüne geçilmesi beklenirken, Mart ayına doğru 30 bin kadar sayacın, 2017 yılının sonuna doğru ise tüm sayaçların monte edilmesi planlanıyor.

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