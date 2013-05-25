KCleaner sisteminizde yer kaplayan gereksiz verileri belirleyip silerek, diskinizde boş alan yaratmanıza yardımcı olan başarılı bir yazılımdır.

Programın sadece ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her seviyeden kullanıcı programı rahatlıkla kullanabilir.

Programın ayarlar menüsü altında programın geri dönüşüm kurusu, Windows çift kurulum dosyaları, Apple ve Adobe Reader gibi program ve uygulamalar için varolan tarama seçeneklerini de aktifleştirebilirsiniz.

KCleaner geçiçi sistem ve internet dosyaları, tanımlama bilgileri, en son kullanılan dosyalar listesi, Firefox ve Macromedia önbellekleri, Windows günlük dosyaları, Chrome ve QuickTime önbellekleri, DNS günlükleri gibi birçok dosyayı taratarak, bulunan sonuçları bilgisayarınızdan kolayca silebileceğiniz bir yazılım.

Taram işlemini yaptıktan sonra karşınıza gelen liste üzerinde yer alan verileri elle teker teker silebileceğiniz gibi isterseniz gereksiz verileri KCleaner'ın otomatik olarak silmesini de sağlayabilirsiniz.

Sistem kaynaklarını oldukça düşük miktarda kullanan program, tarama işlemlerini oldukça hızlı şekilde tamamlamaktadır. Testlerimiz sırasında herhangi bir sıkıntı veya sorunla karşılaşmadığımız KCleaner'ı alternatif bir sistem bakım programı olarak önerebilirim.

Not: Program kurulumu sırasında farklı uygulama ve yazılımlara ait teklifler yer almaktadır. Kurulum sırasında lütfen bunlara dikkat ediniz.