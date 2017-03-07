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Kelime Oyunu
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Kelime Oyunu

Kelime Oyunu İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Kelime Oyunu
Kelime Oyunu
Kelime Oyunu
Kelime Oyunu
Kelime Oyunu

Kelime Oyunu uygulamasıyla hem kelime dağarcığınızı test edebilir, hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Android işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Kelime Oyunu uygulamasıyla hem kelime dağarcığınızı test edebilir, hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kelime oyunlarını sevenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Kelime Oyunu uygulaması, bize ilk olarak Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışmasını hatırlattı. Kelimeleri tanımlayacak sorular sorulan ve kelime sayısı kadar boş kutu bulunan oyunda her harf için 100 puan harcanıyor ve ne kadar kısa sürede bitirirseniz puanınız o kadar yüksek oluyor.

Toplamda 14 sorudan oluşan Kelime Oyunu’nda, verilen sürede 4 harften 10 harfe kadar değişen kelimeleri tahmin etmeniz gerekiyor. Takıldığınız yerlerde harf alarak ipucu kazanabilmeniz de mümkün. Ancak, ne kadar az harf alırsanız puanınızın o kadar yüksek olacağını unutmayın. Kelime Oyunu uygulamasında toplamda 1300 kelime bulunuyor ve bu sayede her oyunda aynı kelimelerle yarışmak zorunda kalmıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
ArtemitSoft Game
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