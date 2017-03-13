Kendi Kanından Elektronik Müzik Aleti Yaptı

Vtol takma isimli Rus sanatçı, bugüne kadar farklı teknikleri ve aletleri kullanarak elde ettiği seslerle gündeme gelmişti. Yine bir sanat sergisi için harekete geçen Vtol, kendi kanını kullanarak elde ettiği elektronik müzikleri sergiledi.

"Until I Die (Ölene Kadar)" ismini verdiği performansını sergilemek için 18 ay öncesinden harekete geçen Dmitry Morozov, profesyoneller yardımıyla kendi kanını küçük kavanozlar içerisinde toplamaya başladı. Yaklaşık 4.5 litre kanı uzun aralıklarla kendi bedeninden kavanozlara aktaran sanatçı, bu kandan ses elde etmenin de ilginç bir yolunu buldu. İlk elektronik bataryaların temellerini atan bilimadamlarından etkilenen Morozov, kendi kanının bulunduğu kavanozlara bakır ve alüminyum çubuklar yerleştirdi.

Kanın içerisinde yer alan minareller ile etkileşime geçen bu çubuklar, ortaya küçük hoparlörleri besleyebilecek kadar elektrik çıkardı. Anot ve katot olarak kullanılan bu çubukların her bir tanesi ortalama 0.6 V elektrik ortaya çıkardı.Morozov bu teknikle, beş pil, 3 V ve 1000mAh'lik bir akım yoğunluğu üretmeyi de başardı. Son kavanozu da kendisini izleyenlerin önünde dolduran ve diğerlerinin arasına koyan sanatçı, ardından bu çubukların kanla etkileşime geçmesinden doğan küçük ses efektlerini izleyenlerine dinletti. Oldukça ilginç bir fikirle çıkagelen Vtol'un bu gösteriyi hazırlarken yaptıklarını içeren videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

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