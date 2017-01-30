Kendi Kendiyle Rekabet Eden Microsoft, Windows 10'u Pazarın Galibi İlan Etti

Microsoft, Windows işletim sistemlerinin çoğunun hala kullanılıyor olmasından aslında oldukça rahatsız. Windows 10 için ne kadar özen gösteriyor olsa da tek rakibi hala eski işletim sistemleri. Ancak son Microsoft istatistiği artık Windows 10'un rakibi kalmadığını ortya koyuyor.

İstediği pazar hedefine henüz ulaşamayan Windows 10'un kaderini belirleyecek son sözü Windows 7 severler belirleyecek haberimizi hatırlarsınız. Bu istatistiklerin üzerine Microsoft'ta bir araştırmasını yayınladı ve Windows 10'u pazarın galibi ilan etti. Microsoft'un pazar araştırma rakamlarına göre, Windows 10 işletim sistemleri arasında yüzde 46'lık bir orana sahip. Bunu Windows 7 yüzde 39 ve Windows 8.1 yüzde 13'lük oranlarla takip ediyorlar. İstatistiğin ana fikri, 2015'ten bu yana Windows 10'un kararlı ve hızlı bir şekilde pazarda emin adımlarla yayılıyor olması.

Aslında Microsoft bu analizinde çok da yanlış sonuçlara ulaşmıyor. Windows 10 gerçekten hızlı ve kararlı bir yükseliş sergiliyor. Her ne kadar uzun süre kullanıcıların canını sıkmış olsa da güncellemelerle ve işletim sistemine getirdiği özelliklere kararlı ve işlevsel bir altyapı sunmayı başarıyor.

Windows 10'un Başarısını Gölgeleyen Tek Bir Rakibi Var: Windows 7