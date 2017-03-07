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Kendine Yöneltilen Komutları Sorular Sorarak Netleştirebilen Robot

Kendine Yöneltilen Komutları Sorular Sorarak Netleştirebilen Robot Yazılımı

Verdiğiniz komutu anlamayan Baxter sanayi robotu, ne demek istediğinizi size sorular sorarak anlamaya çalışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi'nde bir robot yazılımı geliştirildi. Bu yazılım robotların ne yapması gerektiği konusunda her hangi bir ikileme düştüklerinde, soru sorarak komutu net olarak anlayabilmesini sağlıyor. Yazılımcılar geliştirdikleri bu algoritmayı ses ve işaret gibi tepkileri anlayabilmesi için farklı yazılımlarla da bütünleştirdiler.

Üniversite laboratuvarında Baxter sanayi robotu üzerinde test edilen yeni yazılım, bir tezgahın üzerine birkaç İngiliz anahtarı koyan araştırmacıların, "İngiliz anahtarını getir" komutunun ardından, hangi İngiliz anahtarını istediklerini anlamak için kıskaçlarıyla aletleri tek tek işaret ederek "Bu mu?" diye sormasını sağladı.

Daha sonra araştırmacılar, basit evet/hayır yanıtlarına göre karar verebilen robotu daha akıllı çıkarımlar yapmasını sağlayan bir yapay zeka ile bütünleştirdiler. Bu kez de teste böyle devam eden Baxter robot, iki İngiliz anahtarından hangisinin istendiğini anlamak için aletlerden birini işaret edip "Bu mu?" diye soru sordu. Baxter, yanıtın olumsuz olduğunu öğrendiğinde doğrudan ikinci anahtara yöneldi. Brown Üniversitesi yazılımları ve algoritmayı daha da geliştirerek,  Singapur'da düzenlenecek Uluslararası Robot Bilimi ve Otomasyon Konferansı'na gitmeye hazırlanıyorlar.

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Yazar: - 07.03.2017

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